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百年胡同2／名字最「難聽」胡同！曾是爆臭糞場　現在寸土寸金

記者蔡儀潔／北京報導

北京每條胡同的名稱都各有特色，當中「最難聽」的，是曾經的「糞場胡同」。過去，糞場胡同有許多人靠挑糞、賣糞謀生，不過如今已經改名為「奮章胡同」，而且擺脫了「臭」名，每坪房價高達190萬元新台幣，可以說是寸土寸金。

▲▼ 胡同,衚衕,北京衚衕。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲「奮章胡同」曾經叫「糞場胡同」，是臭氣熏天的糞場。（圖／記者蔡儀潔攝）

奮章胡同全長252公尺、均寬2.3公尺，《北京胡同叢談》中記「糞場大院」。記者實際探訪發現，這裡面積不大，人流少，一些院落牆面剝落，沒有門牌的房子則會在鐵門上寫著大大的「奮章xx號」。在過去，這裡曾是專門用來處理糞便的地方，除了收糞之外還有人會「曬糞」，可以想像以前這裡的味道有多重。

實際上，在現代化排污管道誕生前，老北京有數不清的「旱廁」，需要人去清理。糞便對於市民來說是排泄物，不過對於農民來說卻是上好的肥料，久而久之便形成一條「屎業鏈」，從業人員叫做「糞夫」、「掏糞工」，他們收糞處理好後，賣給農戶賺錢。

▲▼ 掏糞工 。（圖／翻攝自百度）

▲過去的掏糞工 。（圖／翻攝自百度）

由於是無本生意「油水十足」，競爭非常激烈，佔據黃金地段的糞道利潤自然也多，甚至形成不同的勢力範圍，保護人叫做「糞霸」。

京城頭號「糞霸」是地痞流氓出身的於德順，他靠著強行霸買糞道累積財富，成為富甲一方的土豪，還擔任當時的北京衛生局糞便事物管理所主任委員、北京糞業公會會長，躋身社會名流之列。

不過隨著時間演變，北京相繼推行政策修建公廁，如今東西城區胡同內，幾乎不到百公尺便有一個公廁，且配有保潔員，解決了過去上廁所難的問題。

▲▼ 胡同,衚衕,北京衚衕。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲奮章胡同。（圖／記者蔡儀潔攝）

曾經的「糞場胡同」也變了模樣，不再專門處理糞便。據悉，京劇表演藝術家郝壽臣在此地購置一處地產，他對自建的四合院十分滿意，但不滿「糞場胡同」這個名字，於是致信當時的市長袁良，3天後被批准改名，這便是使用至今的「奮章胡同」之名的由來。

《北平地名典》寫道，1965年定名為奮章胡同，53號四合院是京劇名淨郝壽臣舊居；1986年郝壽臣的哲嗣郝德元先生遵照其遺囑，將房產捐獻給北京市人民政府，作興辦幼兒福利事業用，曾為崇文區實驗幼兒園，1989年被列為區級文物保護單位。另外，域內曾有湖南會館，位於奮章胡同11號院。據當地居民透露，毛澤東和劉少奇曾來過此院子，後拆遷。

▲▼ 奮章衚衕房價 。（圖／翻攝自安居客網站）

▲ 奮章胡同小區的房價 。（圖／翻攝自安居客網站）

曾經「臭味飄飄」的胡同如今價格狂飆，北京房產網安居客顯示，「奮章胡同小區」5月掛牌價為每平方公尺14萬6666元（人民幣），折合下來，每坪房價高達190萬元新台幣。有民眾調侃，誰能想到，這個曾經被眾人嫌棄的糞場胡同，會演變成現在寸土寸金的奮章胡同呢？

▲▼ 胡同,衚衕,北京衚衕。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲沒有門牌的房子則會在門上寫著大大的「奮章xx號」。（圖／記者蔡儀潔攝）

據悉，北京大小胡同星羅棋布，數目一度超過7000條，每條都有自己的掌故傳說，而胡同最初命名通常是根據其特徵，經過流傳，最終被大家所接受。

舉例來說，以人名、姓氏的胡同便有上百條，例如潘家胡同、文丞相胡同等；以地形、景物命名的有蓮花池胡同、金魚池胡同等；以商業名稱命名的有煙袋斜街等；以商業命名，例如在清代專做帽子生意的一條作坊，就被命名為帽兒胡同，專門做剪刀生意的胡同，就被叫做剪子胡同。

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