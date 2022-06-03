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北京市委書記蔡奇與洪秀柱會面　國台辦主任劉結一出席會見

▲▼洪秀柱訪問新疆。（圖／洪秀柱臉書）

▲洪秀柱訪問新疆。（圖／洪秀柱臉書）

記者魏有德／綜合報導

中華青雁和平教育基金會董事長、國民黨前主席洪秀柱昨（2）日與中共中央政治局委員、北京市委書記蔡奇會面，同場還有中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一一同出席。洪秀柱表示，兩岸和平發展是不可逆轉的時代潮流，「期望兩岸同胞在反獨促統的目標上繼續奮進，增強交流互動，共同迎接兩岸融合的春天，加速兩岸和平統一大業。」

▲北京市委書記蔡奇。（圖／CFP）

▲北京市委書記蔡奇。（圖／CFP）

蔡奇指出，洪秀柱長期堅定認同和維護九二共識、堅決反對台獨，致力推動兩岸各領域交流，為兩岸關係和平發展作出重要貢獻，「去（2021）年是中國共產黨建黨百年，習近平總書記在慶祝大會上發表重要講話，深刻闡述解決台灣問題、實現祖國完全統一的目標任務，為推動新時代兩岸關係發展指明方向。」

蔡奇表示，京台近年各領域交流合作不斷鞏固，深化京台交流合作潛力巨大，「我們將認真貫徹習近平總書記提出的兩岸一家親理念，按照中央『兩岸交流合作無論在任何特殊困難情況下都不能停、不能斷、不能少』的要求，落實中央31條措施、26條措施和我市實施細則，為台灣同胞來京投資興業、旅遊觀光、求學創業創造良好環境，多為台胞辦實事、辦好事、解難事。」

蔡奇強調，今年是中共二十大召開之年，也是九二共識達成三十週年，「希望我們共同努力，持續推動兩岸同胞交流交往，深化京台各領域交流合作，攜手推進祖國統一、民族復興偉大事業。」

洪秀柱則先盛讚北京在城市治理、經濟發展和疫情防控等方面取得的成就，「北京冬奧會克服疫情影響，為世界奉獻了一屆真正無與倫比的奧運盛會，讓世人見證了中華民族的韌性與團結。」

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