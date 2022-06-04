百年胡同3／全大陸最貴的老居民區！ 4.5坪老破舊「要價1600萬」

記者蔡儀潔／北京報導

北京的胡同被認為是大陸最貴的老居民區，而這是因為其多數分佈在「二環」以內，一間小而舊的院落，基本能賣到千萬元以上。知名度最廣的「南鑼鼓巷」逐漸發展成觀光勝地，住宅地價更是達到每坪近500萬元新台幣。

▲北京胡同裡的青磚青瓦。（圖／記者蔡儀潔攝）

過去，故宮附近的王府、大宅門裡住著的人非富即貴，不過在1949年後，當時的政府將大部分院落收歸公有，再作為福利房分給個人，原來住一家人的院子住進十幾二十戶人，久而久之，四合院變成了大雜院。

住在胡同是一種什麼樣的體驗？住在西城區的小薇（化名）向《東森新媒體ETtoday》表示，她從小在胡同中長大，因設 備老舊所以居住體驗並沒有住新社區便利，例如家裡沒有洗手間，都要去外面上公廁。

「很多朋友聽到我平時都上公廁後，覺得怎麼受得了」，小薇說，不過因為有保潔員所以衛生不錯，至於沒有隔板這種事，「我們已經習慣了」，如今疫情蔓延，比較擔心的大雜院之間容易交叉傳染。

▲平房價格。（圖／翻攝自合順益網站）

隨著時間推進，北京的胡同院落價值越來越高，即便「老破小」、隱密性差，但平均房價是北京均價的2倍以上。四合院綜合服務機構「順益興」網站顯示，東城區一座佔地14.8平方公尺（約4.5坪）的簡裝平房開價360萬元（人民幣，下同，約新台幣1600萬元）。

外界分析，胡同平房價格高昂的主要原因是「地段好」，其位於北京二環內，交通便利，享受蛋黃區的配套設施，醫院、百貨公司等應有盡有，且在戶口與學校掛鉤的大背景下，名校資源也讓「老破小」房子價值提升。

中國代表性建築四合院的價格更高，除了佔地大還有一定的收藏價值。「順益興」網站顯示，一座佔地429.74平方公尺（約130坪）的四合院，開價7500萬元（人民幣，下同，約新台幣3.3億）。

2021年北京「天價豪宅」要出售的新聞備受關注，一座位於鴉兒胡同的四合院售價高達21億元（約新台幣93億元）。據悉，該座宅子佈局為東、西、中三路，中路為一套五進四合院，且擁有地下車庫，總共能停26輛車。

▲大雜院在招租。（圖／記者蔡儀潔攝）

有些民眾會認為，如今住在胡同的居民身價不菲，手頭緊還可以把平房賣了，不過實際情況卻沒有這麼簡單。北京胡同內平房的產權大多歸房管所，只有租賃使用權、禁止交易。

若有產權可通過補交土地出讓金等各種稅費交易，不過金額高，加上如果沒有學區等附加功能，願意購買的人少之又少，因此仍有不少胡同內的家庭是祖孫三代擠在平房，一起生活。

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