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被繼父性侵1年懷孕！少女不敢上學「挺5月孕肚徒步10km求救」

▲▼性侵。（示意圖／達志影像）

▲泰國一名少女被繼父性侵超過1年，導致懷孕5個月也不敢告訴母親。（示意圖／達志影像）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國武里南府一名14歲少女長期被繼父性侵致孕，卻不敢告訴自己的母親，也不敢去學校上課，最後不堪忍受折磨，離家出走、徒步10公里向姑姑求助。警方在當地2日接獲投報後，將涉嫌性侵的46歲嫌犯逮捕歸案，而法院也因為嫌犯犯案情節嚴重，不予保釋。

綜合外媒報導，受害少女指出，她與母親一直和繼父住在一起，一年前的某天清晨，酒醉的繼父趁著母親外出買東西時，將當時年僅13歲的她拖進臥室，並在施暴後威脅她不准告訴任何人，否則就會毆打或是殺死她的母親。

毫無反抗能力的少女因為過於害怕，因此一直忍氣吞聲，持續被繼父性侵長達1年，導致少女懷孕5個月。害怕醜聞被同學發現的少女，在肚子一天天大起來後，就不敢再去學校，不過繼父並未因為少女懷孕而放過她，反而還持續施暴，讓少女實在受不了。

於是，她在6月1日離家出走，穿過田野，徒步10公里向姑姑尋求幫助。她告訴姑姑，自己被繼父性侵成孕，但她並不想生孩子，也想要繼續唸書，於是姑姑便帶她到當地警局報案。警方隔天上門逮捕涉嫌性侵的繼父，並按「性侵未滿15歲未成年人罪」將繼父送往法院羈押。

法院在審視案情後，認為嫌犯犯案情節嚴重，決定不予保釋，而當地兒童之家等相關部門也將為少女提供心理輔導以及學習上的援助。受害少女未來將持續與姑姑一起生活。

 

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