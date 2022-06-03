　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

找不到真命天子　24歲女網紅「嫁給自己」！婚後還要1人度蜜月

▲▼24歲女網紅「嫁給自己」！婚禮結束還要去度蜜月。（圖／取自Kshama Bindu IG）

▲24歲的賓杜決定要嫁給自己。（圖／取自Kshama Bindu IG）

記者王佩翊／編譯

印度一名24歲的女網紅宣布將於6月11日舉辦婚禮，而她的結婚對象不是他人，正是她自己。當天她將舉辦一場傳統的印度教婚禮，隨後獨自展開長達2週的蜜月旅行。這名女性表示，「我從沒想過要結婚，但我的確想要成為新娘，因此我要嫁給最愛的人，那就是我自己。」

根據BBC報導，儘管「與自己結婚」（Sologamy）在西方國家已經出現多年，但這名來自印度的24歲社會學學生兼網紅賓杜（Kshama Bindu）可能是印度國內首例與自己結婚的案例。賓杜表示，她已經訂好婚禮場所與日期，在婚禮當天，她將會穿著傳統的紅色新娘裝，並用指甲花顏料在全身畫上美麗的圖騰，同時按照習俗，繞著聖火轉7圈。

賓杜說，通過與自己結婚，她將把一生都奉獻給「愛自己」。她強調，「與自己結婚是一種為了自己而存在的承諾，這將幫助你成長為一個更美麗、更快樂的人。」對於賓杜的「創舉」，她的家人也坦然接受，甚至將與賓杜的朋友一起參加婚禮，替寶貝女兒送上祝福。

▲▼24歲女網紅「嫁給自己」！婚禮結束還要去度蜜月。（圖／取自Kshama Bindu IG）

▲賓杜的父母都支持她的決定。（圖／取自Kshama Bindu IG）

賓杜說，「對我來說，這段婚姻是一種深刻的自我接納，我願意接受自己，包含那些試圖否認的弱點，接受所有的我，儘管是那些看起來不漂亮的部分。」她也表示，父母非常開明，在她提出要和自己結婚時，母親只說道，「你總是能想到這些新奇的東西。只要妳開心就好。」

賓杜6月11日將在印度西部的一間寺廟舉行傳統的印度教婚禮，禮成之後她將啟程，並獨自享受長達2週的蜜月時光。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►3.2折超划算！自然美BIO UP淡斑安瓶讓肌膚發光

►各位爸媽準備掏荷包！好看又安全的「遊戲地墊」在這

ET快訊
《愛玩客》換主持人！　小鐘嘆「9年沒漲主持費」
賓士車內驚見男腐屍！　死亡近半個月
快訊／娃娃谷與友開心喝酒　男子突墜谷無生命跡象
怎避免二度染疫？他點「3個字」關鍵：無敵星星都是幻想
快訊／國3聯結車翻覆！　駕駛緊急送醫...車流回堵
居隔一夜「20隻怪蟲跑上床」！　內行驚喊：比蟑螂可怕
恩恩爸哽咽「新北市府複雜化」：只想要真相！　消防局長回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

研究：狗狗嗅出新冠「可能比PCR更準」　揪出近100%無症狀病例

日本「無人漁船」深夜詭異卡岸邊！　船長疑失足落海慘死

烏克蘭獲贈5840萬　哈爾科夫市長「謝台灣人善心」：盼戰後來訪

俄宣布展開「太平洋艦隊」軍事演習　動員40艘軍艦20架飛機

64歲嬤放飛自我！曬丁字褲辣照狂露渾圓美尻　孫女一看大喊凍未條

Omicron亞變種入侵！　新加坡7、8月恐迎下一波疫情高峰

找不到真命天子　24歲女網紅「嫁給自己」！婚後還要1人度蜜月

美官員：「台美貿易倡議」談判進度可能快於IPEF

普丁正在指望「國際社會變冷漠」　CNN分析：誰撐更久就贏了

世界衛生組織：全球超過3分之2人口有新冠抗體

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

上網找工作遭軟禁斷聯　警攻85大樓救出9肉票

李立群慶祝上海解封！　凌晨12點奔劉畊宏家合體跳操

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

主人想跟羅威那犬牽手　汪翻白眼無奈出掌配合

研究：狗狗嗅出新冠「可能比PCR更準」　揪出近100%無症狀病例

日本「無人漁船」深夜詭異卡岸邊！　船長疑失足落海慘死

烏克蘭獲贈5840萬　哈爾科夫市長「謝台灣人善心」：盼戰後來訪

俄宣布展開「太平洋艦隊」軍事演習　動員40艘軍艦20架飛機

64歲嬤放飛自我！曬丁字褲辣照狂露渾圓美尻　孫女一看大喊凍未條

Omicron亞變種入侵！　新加坡7、8月恐迎下一波疫情高峰

找不到真命天子　24歲女網紅「嫁給自己」！婚後還要1人度蜜月

美官員：「台美貿易倡議」談判進度可能快於IPEF

普丁正在指望「國際社會變冷漠」　CNN分析：誰撐更久就贏了

世界衛生組織：全球超過3分之2人口有新冠抗體

屏警局長端午連假視導東港　頒發破案茶＋慰問金

狂砍34分成泡影　勇士咖哩大神又當悲劇英雄

端午節獻上特別祝福　農莊感謝義消打火兄弟給好醋

關山工商力抗疫情「如期舉辦畢業典禮」　為學生留下青春印記

不怕柯爾執教的勇士！綠軍勝率近6成　末節17比0半世紀第2猛

高雄男紅燈右轉趕上工　身分爆光還問警察：我有被通？

朱立倫轟民進黨在華府惡意貼標籤　「真正流血保台的是國民黨」

《強尼戴普vs安柏赫德》紀錄片來了！　本月火速上架「台灣也看得到」

研究：狗狗嗅出新冠「可能比PCR更準」　揪出近100%無症狀病例

滑板車助功！情侶檔車手5分鐘衝3銀行　狂領15萬誇張畫面曝

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

250人班機失聯　竟是機師睡死

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

正妹每天走1萬步還上健身房　睡夢中猝死

全球戰翻瑞典門待客之道太無禮　網：跟台灣相反

風太大「船長斷繩保命」　人妻撞橋慘死

南韓8日起鬆綁　沒打疫苗旅客入境免隔離

俄7寡頭詭異慘死　滅門血案連環爆

應徵高薪爽缺　聽面試官1句話怒走人

「轟炸烏克蘭」慘烈對比曝　城市變焦土

美國務院再度更新美台關係論述　放回不支持台獨

金融時報：沙烏地準備增產石油　因應對俄制裁

輝瑞5歲以下兒童COVID-19疫苗　已向美遞批准申請

273死失事地點驚見「幽靈飛機」

鱷魚咬人反挨打　少年「揮拳狂揍」牠眼睛

更多熱門

相關新聞

極樂酒趴！她詭墜8F亡　手抓1撮頭髮

極樂酒趴！她詭墜8F亡　手抓1撮頭髮

泰國普吉島發生一起詭異命案，俄籍35歲女遊客斯米爾諾娃（Evgeniia Smirnova）從飯店8樓墜下、當場身亡，而陳屍地點鄰近當地知名紅燈區。警方表示，她被發現時，臉部朝下、手中還抓著幾綹頭髮，看起來疑點重重，因此他們不排除謀殺的可能性。

怪魚飛入嘴中想鑽出鼻孔　男差點斃命

怪魚飛入嘴中想鑽出鼻孔　男差點斃命

媽首次網購下單便宜家具　兒開箱笑翻吸44萬次觀看

媽首次網購下單便宜家具　兒開箱笑翻吸44萬次觀看

洞房才知新郎身份！她盲婚14年吐真實心聲

洞房才知新郎身份！她盲婚14年吐真實心聲

男肉刀斬首23歲嫩妻　斷頭裝麻布袋

男肉刀斬首23歲嫩妻　斷頭裝麻布袋

關鍵字：

東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

波特王被踢！認百萬粉專：與我無關

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

葛斯齊認：整個演藝圈只怕「她」

快訊／41歲張娜拉宣布結婚！男方小6歲

抓到了！IP在北市府的網軍是他

葛斯齊曝張穎穎「群組開譙」　汪小菲求饒：再也不聯絡女人

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

汐止情侶「可怕鬼切」亡！法醫相驗曝死因

250人班機失聯　竟是機師睡死

免費發放快篩試劑、國小到高中生每人4劑

知名「正妹直播主」被抓姦！　睡同業老公還嗆正宮

基隆父女家中雙亡　身障女伴屍多天喪命

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

雨天飛蟻狂竄「放一盆水消滅」一票人做錯GG！

新竹男活活打死他　可憐男送醫竟確診

更多

最夯影音

更多
強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴
盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面