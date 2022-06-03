找不到真命天子　24歲女網紅「嫁給自己」！婚後還要1人度蜜月

▲24歲的賓杜決定要嫁給自己。（圖／取自Kshama Bindu IG）



記者王佩翊／編譯

印度一名24歲的女網紅宣布將於6月11日舉辦婚禮，而她的結婚對象不是他人，正是她自己。當天她將舉辦一場傳統的印度教婚禮，隨後獨自展開長達2週的蜜月旅行。這名女性表示，「我從沒想過要結婚，但我的確想要成為新娘，因此我要嫁給最愛的人，那就是我自己。」

根據BBC報導，儘管「與自己結婚」（Sologamy）在西方國家已經出現多年，但這名來自印度的24歲社會學學生兼網紅賓杜（Kshama Bindu）可能是印度國內首例與自己結婚的案例。賓杜表示，她已經訂好婚禮場所與日期，在婚禮當天，她將會穿著傳統的紅色新娘裝，並用指甲花顏料在全身畫上美麗的圖騰，同時按照習俗，繞著聖火轉7圈。

賓杜說，通過與自己結婚，她將把一生都奉獻給「愛自己」。她強調，「與自己結婚是一種為了自己而存在的承諾，這將幫助你成長為一個更美麗、更快樂的人。」對於賓杜的「創舉」，她的家人也坦然接受，甚至將與賓杜的朋友一起參加婚禮，替寶貝女兒送上祝福。

▲賓杜的父母都支持她的決定。（圖／取自Kshama Bindu IG）



賓杜說，「對我來說，這段婚姻是一種深刻的自我接納，我願意接受自己，包含那些試圖否認的弱點，接受所有的我，儘管是那些看起來不漂亮的部分。」她也表示，父母非常開明，在她提出要和自己結婚時，母親只說道，「你總是能想到這些新奇的東西。只要妳開心就好。」

賓杜6月11日將在印度西部的一間寺廟舉行傳統的印度教婚禮，禮成之後她將啟程，並獨自享受長達2週的蜜月時光。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》