禽獸阿公性侵13歲孫女害懷孕！她求輕判　原因是怕阿嬤沒人照顧

▲祖父性侵孫女害懷孕，孫女卻因擔心年邁祖母無人照顧，希望能減刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃資真／嘉義報導

嘉義一名祖父對13歲孫女下手，強壓性侵得逞2次，還害孫女意外懷孕，並前往醫院進行流產手術。但孫女卻擔心年老的阿嬤無人照顧，替祖父求情，希望不要關太久，嘉義地院審理後仍以2個強制性交罪各判4年，應合併執行4年6月。

判決指出，這名無良的祖父於2020年3月，見孫女躺在床上熟睡，先以手指性侵得逞，孫女驚醒後以手推開表示抗拒，祖父卻強硬壓住她，性侵得逞；7天後，祖父又以同樣手法性侵孫女第2次，害孫女意外懷孕，於同年7月前往醫院進行流產手術。

被逮後祖父坦承一切犯行，而孫女與爸爸也都願意原諒祖父，並簽立和解書。孫女也在審理時表示，和解書是自己願意簽的，也願意原諒他，還說：「阿嬤年紀也大了，需要人照顧，我擔心阿嬤沒有人陪她，所以我沒有想要他關很久。」

女童的父親說，有跟女兒討論過，問她是否要原諒祖父，她說好，沒有要求她一定要原諒，女兒在學校與同學的互動也相當良好。而父親本人也有意願原諒，「因為能看出他有改過，希望判輕一點，不要關那麼久。」

法院審酌，祖父犯行已對女童的身心健康與人格發展有不良影響，但已與被害人和解，依2個對未滿14歲女子犯強制性交罪，各判4年，合併執行4年6月。