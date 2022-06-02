　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

按摩師見OL睡著竟摸陰吐舌　她驚醒大喊「不要」慘被壓床性侵

▲林姓男碩生2019年12月間與女同學相約研究室討論論文，不顧女子徒手推拒，以跳蛋為其按摩還猥褻肩膀、臀部等處，隔日重施故技挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲周姓按摩師趁女客人睡著時性侵猥褻得逞，犯後狡辯隔著浴巾不會碰觸到身體。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

周姓按摩師去年幫1名年輕OL按摩時，看女子因為疲倦睡著，竟偷摸女子下體，甚至試圖伸舌舔吻，女子驚醒推開，周男反而變本加厲，直接以手指性侵得逞，事後周男到案矢口否認犯行，辯稱客人都會蓋上浴巾接受按摩，沒機會有肌膚接觸，但女子的內褲內測驗到周男的DNA，台北地檢署依強制性交等罪起訴周男。

起訴指出，周男是中正區某足體養生會館的按摩師，擅長民俗療法的推拿按摩，2020年12月間，周男在包廂幫被害女子做全身指壓時，被害女子趴在按摩床上因不堪疲倦而睡著，等按摩時間結束，周男特地叫醒被害女子，詢問是否要延長按摩時間，被害女子同意後，繼續陷入熟睡。

周男見此機會，先是利用按摩大腿內側的機會，碰觸被害女子陰部，見女子沒有動靜，再彎腰試圖舔吻女子下體，女子此時驚醒，馬上推開周男並表示拒絕，周男卻一不做二不休，壓制住女子，強行摸胸並性侵得逞。

被害女子事後由男友陪同報警提告，周男到案辯稱，客人都會穿著自己的內褲，換上會館提供的浴衣、短褲後，還要再蓋上浴巾，他都是隔著浴巾幫客人按摩，不會直接碰觸到身體，但是女子的內褲內側驗出周男的DNA，檢察官不採信辯詞，依法提起公訴。

ET快訊
9萬薪水全給妻管！他突接「千萬負債」通知急了：哪裡能賣腎
安珀赫德拿這條法律當王牌！「美國憲法第一修正案」成突破關鍵
18歲女「被辦完事」後陪逛夜市　他挨告性侵傻眼
張穎穎遭爆「整型改名」　酒店貼名導合照全流出
新冠中重症可領6千！　申請條件曝光
按摩師見OL睡著竟摸陰吐舌　她驚醒慘被壓床性侵
新光、台新合併再添可能性！　台新金成立合併研究委員會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中兒開iPad做英聽測驗　意外曝光媽媽偷吃小王「鹹濕對話」

緬甸新住民巧手作烏克麗麗　來台23年落地生根最不習慣這件事

按摩師見OL睡著竟摸陰吐舌　她驚醒大喊「不要」慘被壓床性侵

桃園2教養院生口角拉扯釀悲劇　1人後腦重擊地面搶救5天不治

「刺金魚遮舊圖」妙齡女得蜂窩性組織炎　竟是刺青師亂用麻藥

三重驚傳血案！1男傷重倒血泊1人手部傷　兇手逃亡中

快訊／洲美快速道路嚴重車禍！轎車撞爛翻肚躺地　車流嚴重回堵

可以摸但不准上！她「被辦完事」後陪逛夜市　他挨告性侵傻眼

彭淮南妻衰捲詐欺案！乳癌基金會帳戶遭詐團盜用　檢不起訴

製程工程師虧懷孕同事「屁股變大」　涉性騷反告公司求償215萬

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

Andy雪恥！Joeman見面先跪：對不起　「免費改造紀卜心」新造型網讚爆

鸚鵡秀恩愛「坐手上生蛋」　媽捧孫子笑：把我當鳥巢？

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

王少偉「YO Cyndi北北」經典還原　合體「盜版心凌」唱跳《愛你》喘吁吁

籃球決賽剩3.6秒...2隊同分　神球員半場壓哨絕殺奪冠 ！

台中兒開iPad做英聽測驗　意外曝光媽媽偷吃小王「鹹濕對話」

緬甸新住民巧手作烏克麗麗　來台23年落地生根最不習慣這件事

按摩師見OL睡著竟摸陰吐舌　她驚醒大喊「不要」慘被壓床性侵

桃園2教養院生口角拉扯釀悲劇　1人後腦重擊地面搶救5天不治

「刺金魚遮舊圖」妙齡女得蜂窩性組織炎　竟是刺青師亂用麻藥

三重驚傳血案！1男傷重倒血泊1人手部傷　兇手逃亡中

快訊／洲美快速道路嚴重車禍！轎車撞爛翻肚躺地　車流嚴重回堵

可以摸但不准上！她「被辦完事」後陪逛夜市　他挨告性侵傻眼

彭淮南妻衰捲詐欺案！乳癌基金會帳戶遭詐團盜用　檢不起訴

製程工程師虧懷孕同事「屁股變大」　涉性騷反告公司求償215萬

保養專家教「保養3秘訣」搞定肌膚問題！對抗發炎很重要

台鐵龜山大里間土石流！「未設預警系統」　年底前加高擋土牆

12星座「端午運勢」一次看！雙魚桃花亂綻、水瓶努力取得平衡

台美21世紀貿易倡議是大突破？　李貴敏批「大內宣」：別再誤導民眾

朋友生日傳訊「給我一個紅包？」　楊奇煜義氣匯款結果傻眼

台鐵龜山大里間土石流「3.5小時搶通」　3320人行程遭延誤

國際海事組織MEPC78開幕在即　驗船中心為航商彙整熱門議題

郭彥均收醫護打氣花束「永遠支持」！　看小卡片淚崩：真的謝謝

安珀赫德拿這條法律當王牌！　「美國憲法第一修正案」成突破關鍵

疑歐派丹麥歷史性公投完成　67%選民贊成加入「歐盟共同防務」

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

社會熱門新聞

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

鳳梨12年前是車手　被判刑1年6月

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

全台首設「機車道」區間測速　限速40公里

揭高雄摩鐵針孔偷拍被控開口要50萬　當事夫妻氣炸

高雄知名汽車旅館被爆「偷裝針孔」

即／台鐵宜蘭龜山大里土石流漫過軌面　列車停駛

摩鐵偷拍瞎掰老闆是檢察官　雄檢回應

謝忻報案影片外洩　分局長遭懲處

即／摩鐵裝針孔偷拍　老闆的丈夫曾經是檢察官　

顏寬恒淚憶：四叔偷買機車給我

中午才一起吃完飯！21歲中風兒臥室內燒成焦屍

日本課長愛上台灣G奶風俗孃！掏空公司25億躲高雄

即／國1南下3車碰撞「貨櫃車翻覆」

更多熱門

相關新聞

工程師虧懷孕女屁股變大　涉性騷反告公司求償215萬

工程師虧懷孕女屁股變大　涉性騷反告公司求償215萬

苗栗一家半導體廠的邱姓製程工程師，前年調侃懷孕的謝姓女同事「屁股變大了，不要一直坐在椅子上」等語，謝女認為被歧視與冒犯，氣得請假一周回家安胎，並申訴遭邱男性騷擾，邱男不服被公司記一大過，堅稱關心好友健康，但公司調查過程不嚴謹又沒保密，害他名譽受損，告公司求償215萬元，苗栗地院判邱男敗訴，還可上訴。

女網友雙腿骨折　遭淫狼囚禁4度性侵

女網友雙腿骨折　遭淫狼囚禁4度性侵

色軍人熊抱女網友揉奶　免囚原因曝

色軍人熊抱女網友揉奶　免囚原因曝

驗票員幫忙換座位　女在火車上遭3男性侵

驗票員幫忙換座位　女在火車上遭3男性侵

康復之家爆性侵！隔一個月還沒做筆錄　社會局：少女情緒不穩無法做

康復之家爆性侵！隔一個月還沒做筆錄　社會局：少女情緒不穩無法做

關鍵字：

按摩性侵浴巾按摩師猥褻內褲DNA

讀者迴響

熱門新聞

安珀赫德輸了！強尼戴普勝訴

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

【心內話】翻玩人生拍A片

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

強尼戴普7項全贏！安珀表情母湯

安珀赫德賠不出3億怎麼辦？

正妹每天走1萬步還上健身房　睡夢中猝死

快訊／中重症+413！9歲童「家中死亡」

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

250人班機失聯　竟是機師睡死

鳳梨12年前是車手　被判刑1年6月

網紅台南Josh離婚了！

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

快訊／今暴增144死！本土+76967

更多

最夯影音

更多
顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大
葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面