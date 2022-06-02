按摩師見OL睡著竟摸陰吐舌　她驚醒大喊「不要」慘被壓床性侵

▲周姓按摩師趁女客人睡著時性侵猥褻得逞，犯後狡辯隔著浴巾不會碰觸到身體。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

周姓按摩師去年幫1名年輕OL按摩時，看女子因為疲倦睡著，竟偷摸女子下體，甚至試圖伸舌舔吻，女子驚醒推開，周男反而變本加厲，直接以手指性侵得逞，事後周男到案矢口否認犯行，辯稱客人都會蓋上浴巾接受按摩，沒機會有肌膚接觸，但女子的內褲內測驗到周男的DNA，台北地檢署依強制性交等罪起訴周男。

起訴指出，周男是中正區某足體養生會館的按摩師，擅長民俗療法的推拿按摩，2020年12月間，周男在包廂幫被害女子做全身指壓時，被害女子趴在按摩床上因不堪疲倦而睡著，等按摩時間結束，周男特地叫醒被害女子，詢問是否要延長按摩時間，被害女子同意後，繼續陷入熟睡。

周男見此機會，先是利用按摩大腿內側的機會，碰觸被害女子陰部，見女子沒有動靜，再彎腰試圖舔吻女子下體，女子此時驚醒，馬上推開周男並表示拒絕，周男卻一不做二不休，壓制住女子，強行摸胸並性侵得逞。

被害女子事後由男友陪同報警提告，周男到案辯稱，客人都會穿著自己的內褲，換上會館提供的浴衣、短褲後，還要再蓋上浴巾，他都是隔著浴巾幫客人按摩，不會直接碰觸到身體，但是女子的內褲內側驗出周男的DNA，檢察官不採信辯詞，依法提起公訴。