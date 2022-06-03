Omicron亞變種入侵！　新加坡7、8月恐迎下一波疫情高峰

▲新加坡有92％的人口已接種完兩劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡國內在5月中首度出現Omicron亞變種BA.4及BA.5社區病例，星國衛生部長王乙康2日表示，新加坡將在7、8月面臨下一波疫情高峰，「新加坡必須為任何結果做好準備。」

新加坡疫苗接種率超過9成，擁有一定群體免疫力，加上Omicron病毒相對溫和，政府決定於4月底全面解封。不過，新加坡也在5月15日首度出現Omicron新亞型變異株BA.4、BA.5的社區傳播病例，王乙康（Ong Ye Kung）在衛生部的年度工作研討會上表示，下一波新冠疫情可能會在7、8月侵襲新加坡。

王乙康指出，雖然新加坡可以渡過即將到來的疫情，但也必須為任何結果做好準備，不可以再犯下和Omicron大流行時同樣的錯誤，當時許多養老院、社區醫院和私人診所的確診人數過多，不堪重負，大批病人被轉送到大型公立醫院。

王乙康樂觀表示，新加坡之所以能在對抗新冠疫情中保持低調樂觀，必須歸功於高疫苗接種率和口罩規定，透過疫苗接種，大部分的病患染疫後都能康復。

截至1日為止，新加坡有92％的人口已接種完兩劑疫苗，加強針的接種率達76％。接下來政府會將目標放在60歲以上老人，該區間仍有12％尚未接種第三劑疫苗。

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