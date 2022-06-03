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社會 社會焦點 保障人權

噁叔性侵國中姪女！掃墓後「翻牆闖房」伸魔爪　辯：她叫我老公

▲▼性侵,受害,暴力。（示意圖／達志影像）

▲屏東一位叔叔在清明節掃完墓後，翻牆對姪女伸魔爪。（示意圖／達志影像）

記者戴上容／屏東報導

屏東一位男子，2011年時爬牆進當時15歲的姪女房間，性侵得逞，還對姪女說：「這是最後一次，結束後不會再找妳，也不會威脅要跟媽媽說」，姪女上了大學，才崩潰對男友說出壓抑多年的屈辱，在男友支持下提告。狼叔辯稱姪女讀高二時才開始合意性交，法官查出狼叔曾傳訊給姪女「妳國三叫我老公」，認定叔叔是在姪女15歲時性侵，最高法院依加重強制性交罪判他5年6月徒刑定讞。

現年26歲的姪女指控，在她國三那年清明節，掃完墓後，在房間休息，因為隔間木牆上方跟屋頂之間有留空間，「叔叔就從那裡爬進來，摸我胸部跟私密處，我驚醒問『你在幹嘛』，他說想要發生關係，我說不要，他說這次是最後一次，還威脅我如果不跟他發生關係，就要把這件事情告訴我媽，我就半妥協了」。

法官傳喚姪女的大學男友作證，他表示有一次發現女友收到臉書訊息卻不回覆，他懷疑女友搞曖昧，2人大吵一架後，「女友才說出她被叔叔強姦的事情，她說自己曾經被叔叔強暴，不可能跟其他男生那麼隨便，她邊講邊哭並且顫抖」。

男友表示，他問女友想怎樣處理，她說不想怎樣，他認為怎麼可以不處理，就約她叔叔出來解決，「女友一開始沒說要提告，因為她媽媽還住在老家，叔叔三不五時會回去，她擔心媽媽受到牽連，也不知道怎麼走法律途徑討回公道，是我一直鼓勵她提告」。

該女決定面對後，2019年2月傳訊息與叔叔爭論性侵之事，她向叔叔傳訊息，「國中我有沒有說不要了，因為我知道你對我做的是什麼。」叔叔答：「妳國中都說要嫁給我了，我是認真的。」女方則駁斥：「等我上高中才知道那是侵犯。」叔叔竟回：「屁，妳就沒爽到？」、「都15歲了。」

該女怒斥叔叔：「別跟我說那些幹話，噁心。」但叔叔仍理直氣壯：「少裝了好嗎？妳當時15歲了」、「都知道第一次要給老公的人，不要跟我說對性無知」、「是妳說第一次要給老公的，妳當時很明確說第一次要給妳愛的人，那為何妳第一次給我了，又叫我老公，我沒有強迫妳吧。」

現年43歲的狼叔已婚育有2名子女，出庭時辯稱：「姪女國中到念大學前這段期間，我們住在一起，關係還蠻要好的，會打打鬧鬧、一起玩遊戲，她上高中後，我有跟他交往並發生性關係，持續到她大二，算是和睦分手。」、「她交了男朋友就誣陷我，但實際狀況根本不是那樣，我傳訊息給她，她因為男朋友吃醋才告我。」還堅稱姪女讀高二時才開始合意性交，當時她已年滿16歲。

法官依據對話，認定叔叔承認在姪女15歲時跟她發生性行為，而姪女的男友證稱她原本沒有打算提告，法官認為由此可見姪女沒有故意陷害叔叔的動機，加上姪女的母親也證稱，女兒說出被性侵之事後，「她叔叔有跪在我面前說他錯了，說他很愛我女兒」，加上當時姪女一家與叔叔同住一屋簷下，不知如何反應，才未即時對外求援，最高法院依加重強制性交罪判狼叔5年6月徒刑定讞。

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