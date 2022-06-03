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女王登基70週年！英國首次「白金禧」慶典　親現身致意、萬人同慶

▲▼英國女王伊麗莎白二世登基70週年「白金禧」慶典活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲高齡96歲的英國女王伊麗莎白二世歡慶登基70週年。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊麗莎白二世登基70週年，從2日開始一系列的「白金禧」慶典活動，這也是英國史上第一位慶祝在位70年的君主。大批英國民眾手持國旗聚集在白金漢宮前廣場，女王也帶著家人在白金漢宮陽台前揮手致意。

女王登基70週年「白金禧」（Platinum Jubilee）慶典活動於當地時間2日展開，女王在聲明中指出，「感謝在英國和整個大英國協，參與慶祝我白金禧的所有人，家庭、鄰居和朋友，在我們繼續以滿懷的信心和熱情展望未來之際，希望接下來幾天能讓大家有機會反思過去70年締造的成就。」

▲▼英國女王伊麗莎白二世登基70週年「白金禧」慶典活動。（圖／路透）

▲作為慶典的一部份，白金漢宮外牆投影出女王的照片。（圖／路透）

數萬民眾聚集在白金漢宮前廣場向女王致意，但高齡96歲的女王屢傳出健康問題，這次也破例讓64歲的查爾斯王儲代表在閱兵場接受敬禮。今年也僅邀情了17名王室成員在白金漢宮陽台觀賞軍旗敬禮分列式（Trooping the Colour），規模和2019年的40名成員相去甚遠，過去兩年也因為疫情而暫停陽台觀禮。

▲▼英國女王伊麗莎白二世登基70週年「白金禧」慶典活動。（圖／路透）

▲▼英國女王伊麗莎白二世登基70週年「白金禧」慶典活動。（圖／路透）

▲▼英國女王伊麗莎白二世登基70週年「白金禧」慶典活動。（圖／路透）

女王的Instagram帳號也分享了8名成員在陽台觀禮的照片，包含查爾斯王儲與妻子卡蜜拉（Camilla），還有威廉王子（Prince William）與夫人凱特（Kate）、8歲的喬治王子（Prince George）、7歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和4歲的路易小王子（Prince Louis）。

▲▼英國女王伊麗莎白二世登基70週年「白金禧」慶典活動。（圖／路透）

▲女王和其他7名王室成員在白金漢宮陽台觀禮。（圖／路透）

而受到眾人矚目的女王62歲的次子安德魯王子（Prince Andrew）在美國被控性虐待的官司2月才剛和解，預料不會出席慶祝活動。定居美國洛杉磯的哈利王子（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）也帶著3歲的兒子亞契（Archie）與剛滿1歲的女兒莉莉貝（Lilibet）返回英國，但不出席閱兵儀式。

不過，白金漢宮稍早發出聲明表示，女王因為行動不便，將缺席由高級王室成員和政界人士參與的感恩儀式。感恩儀式將在倫敦的聖保羅大教堂舉行，哈利王子與梅根也會帶著孩子一起出席，首相強生（Boris Johnson）也會發表演說。

▲▼英國女王伊麗莎白二世登基70週年「白金禧」慶典活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲數萬名英國民眾在白金漢宮前廣場同慶。（圖／達志影像／美聯社）

今年不僅是女王登基70週年，6月2日更是女王加冕69週年的日子，她是世界歷史上在位時間最長女性君主，也是目前在世的在位時間最長國家元首。女王即位時英國首相是邱吉爾（Winston Churchill）、美國總統是杜魯門（Harry Truman）、蘇聯領導人是史達林（Joseph Stalin），中國領導人則是毛澤東，在位70年以來，總共歷經了14位英國首相和14位美國總統。

各國領導人也紛紛捎來祝賀訊息，美國總統拜登（Joe Biden）表示，女王70年來對英國和大英國協無私奉獻和服務的精神大大鼓舞了人們；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）送給女王一匹名為「神話」的騎兵馬，並在影片中給予祝福。

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