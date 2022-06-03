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朱立倫批「民進黨醜化國民黨」　林飛帆舉5例嗆：精神錯亂

副總統賴清德上午10時許，在台南市長黃偉哲、民進黨副秘書長林飛帆、立委郭國文等民代陪同下，前往台南市中西區大德街南廠廣州宮公投投開票所投下公投票。（圖／記者林悅攝，下同）

▲民進黨副秘書長林飛帆反嗆國民黨主席朱立倫。（資料照／記者林悅攝）

記者呂晏慈／台北報導

為反駁「反美親中」路線，國民黨主席朱立倫赴美稱，民進黨要醜化國民黨，在華府也是貼標籤，「但在過去幾十年真正流血流汗、上過戰場和保衛中華民國的是國民黨」；不過，民進黨副秘書長林飛帆3日反酸，朱主席應該回頭看一下國民黨過去自己講過的話，難道朱立倫說「瘋豬肉」，國際部主任黃介正說「美國訪賓來台沒有幫助」、前總統馬英九說「美國只會賣武器給台灣但不會出兵」，立委吳斯懷赴中聽中國國家主席習近平訓話、以及前主席洪秀柱赴新疆替中國擦脂抹粉，這些都民進黨貼標籤嗎？

林飛帆指出，台美關係的穩健發展有賴政府明確的以民主自由為核心的外交路線，並要感謝很多外交人員的付出，國民黨有意要修補跟美國的關係，民進黨樂見其成，也希望國民黨能真的擺脫過去「親中反美」的路線，朝野團結一致面對中國威脅，爭取民主盟友支持。但就在不久之前，朱主席還未出國，洪秀柱前主席就高調赴新疆，替中共擦脂抹粉；昨天朱主席前腳剛出訪，後腳國民黨就唱衰「台美21世紀經貿倡議」，確實令大家覺得精神錯亂，不確定國民黨究竟是要走什麼路線？

林飛帆強調，當前國際的戰略環境已相當清晰，站在民主自由與威權擴張的競爭前線，台灣必須向國際社會傳遞清楚而明確的訊息：那就是台灣不分朝野和民主盟友站在一起的決心堅定，不會動搖。民進黨歡迎國民黨支持政府對外關係主張和路線，但也呼籲國民黨不要向國際社會傳達混淆和錯誤的訊息，一方面赴美說親美，二方面對國內又合理化中國打壓台灣作為、質疑台美深化交流。

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