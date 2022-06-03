他酸朱立倫訪美「絕無令人震撼的收穫」　3可能反害慘國民黨選情

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫2日啟程訪美之旅，並於台灣時間3日飛抵舊金山，預計將前往華府、紐約、洛杉磯。但前國民黨立委邱毅不領情地說，朱立倫在國民黨選情低迷、紛爭不斷之際，忙著抱美國大腿的行徑，必然引發高度爭議。

對於朱立倫出發喊「美國，我來了！」，邱毅酸，「我聽了差點把吃過的飯給吐出來」，不過也同情朱在台灣得不到支持與重視，一心到美國尋求溫暖慰藉的迫切心理。

邱毅表示，朱立倫曾經是美國的「最愛」，有人甚至説他是美國的線民，但這些都是過去式。現在美國早把三千寵愛都給了總統蔡英文，尤其面對美國總統拜登這隻老狐狸，他還記得有朱立倫這號人物嗎？

邱毅說，所以，朱立倫訪美要有令人震撼的收穫，是絕無可能的。何況，美國是個講求現實利益的國家，國民黨既難再執政，又被查抄黨產，成為標準破落戶，對美國已喪失可利用價值，美國還會搭理這個「五日京兆型」黨主席嗎？

「反之，朱立倫訪美可能對國民黨選情不利，理由有三：一是若行程最後冷清收場，反打擊國民黨士氣，成為被民進黨訕笑的題材。二是地方人士覺得黨內候選人都還擺不平，竟耗上十多天去訪美，就是不把地方人士放在眼裡，更加深黨中央與地方的矛盾。三是引發國民黨內「反美親中」支持者的反感失望，甚至流失深藍選票。」

邱毅也諷，有個古老傳奇叫「夸父追日」，朱立倫想追逐往日榮光，無奈美國老爹早已移情別戀，最後只是竹籃子打水一場空，空留嗟嘆了。