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朱立倫轟民進黨在華府惡意貼標籤　「真正流血保台的是國民黨」

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫今（3日）在美國受訪時，透露民進黨連在華府惡意貼國民黨標籤，但國民黨不怕，反倒是嗤之以鼻。朱立倫也說，事實上幾十年來，真正流血、流汗捍衛中華民國、保衛台灣的是國民黨，真正打過仗、站過戰場的也是國民黨，國際外交舞台上或兩岸工作上，能力爭權益的也是國民黨。

朱立倫台灣時間3日在舊金山召開訪美之旅首場公開記者會。會中媒體詢問，跟2019年訪美相比，如今在兩岸關係看法上有何不同？如何在維繫兩岸良好互動下，避免被民進黨貼標籤？

朱立倫說，民進黨貼國民黨標籤從來沒少過一天，不管今天是任何職位、立場，民進黨認為兩岸一接觸，就是親中賣台，但事實上國民黨是為了愛台灣，為了協助台灣同胞或台商、在大陸的學生，這些立場都是國民黨向來願意做的，也不怕民進黨貼標籤。

朱立倫表示，兩岸保持對話、避免衝突，是為了台灣人整體安全，為了台海和平而做的努力。民進黨要貼標籤或惡意醜化，不止於國民黨跟大陸的接觸，這幾年在華府最常聽到的聲音，也是民進黨惡意貼國民黨標籤。

朱立倫強調，事實上這幾十年來，真正流血、流汗捍衛中華民國、保衛台灣的是國民黨，真正打過仗、站過戰場的也是國民黨，國際外交舞台上或兩岸工作上，能力爭權益的也是國民黨。朱也批，這點我們是不會改變，民進黨只是用政治口號、去中化或反中，作為政治鬥爭手段，國民黨嗤之以鼻。

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