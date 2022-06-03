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美國務院官網新增「不支持台獨」　王定宇：和緩中國無理跳腳

▲▼ 美國國務院今年5月2度更新網站上的美台關係現況描述事實清單（Fact Sheet），5月28日公布新版，再次放上一度遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼。（圖／翻攝自國務院官網）

▲美國國務院更新美台關係現況描述事實清單（Fact Sheet）。（圖／翻攝自國務院官網，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

美國國務院今年5月2度更新網站上的美台關係現況描述事實清單（Fact Sheet），5月28日公布新版，再次放上一度遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，表示美國對台政策一致，有長期的「一個中國」政策。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗3日受訪說，國安、外交單位應好好評估，此舉對中華民國可能的衝擊；民進黨立委王定宇則指，重點是移除「台灣屬於中國」字眼，其餘修正可能是為了和緩中國跳腳、讓外交進程順暢等原因。

曾銘宗今天在黨團會後記者會受訪說，中國大陸有沒有施壓他不清楚，近期台美關係是相對不錯，但是他發現一個有趣的現象：拜登總統常常宣布對台的有利措施，隔天國務院又會出來澄清，國民黨團呼籲國安單位還有外交部好好釐清、評估，到底美國對台灣的政策有沒有改變？改變對中華民國可能的衝擊是什麼？

王定宇則持不同意見指，美國國務院公布的「事實清單」最重要的改變是移除「台灣屬於中國」這一部分，這才是重中之重，代表中國侵略台灣就不是內戰了，而是國際事務，也顯示台灣參與國際組織名正言順。

王定宇說，這次美國修正「事實清單」當然有很多部分改來改去，但是這裡面真實的一面，務實的來講，移除「台灣屬於中國」這部分才是重中之重，至於其他的反覆變化，有的是為了和緩中國無理的跳腳，有的是為了讓外交政治的進程能夠比較和緩、順暢，這我方都能理解，也應該繼續努力。

民進黨立委許智傑也說，美國短時間內兩度修改論述，代表美方非常重視台灣問題，結果至少已移除「台灣是中國一部份」，以及表達反對中國對台動武的立場，台灣仍須繼續團結內部和強壯自己來因應外在世界局勢的變化。

▲▼ 美國國務院今年5月2度更新網站上的美台關係現況描述事實清單（Fact Sheet），5月28日公布新版，再次放上一度遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼。（圖／翻攝自國務院官網）

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