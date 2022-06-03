　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台美21世紀貿易倡議」藍委轟大內宣　朱立倫卻說：絕對歡迎

▲朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

▲朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

「台美21世紀貿易倡議」（US Taiwan Initiate on 21th Trade）1日啟動，但國民黨諸多立委先後抨擊蔡政府大內宣，其中台北市長參選人蔣萬安就諷刺，未看到實質內容及雙方官員簽字，也沒有法律約束力。然而，正在進行訪美行的國民黨主席朱立倫卻說，這架構我們絕對歡迎，也希望將來落實更多具體合作。

朱立倫在台灣時間3日上午召開訪美行首場公開記者會，會中被問到有民眾認為，自民進黨執政以來台美關係不斷攀上高峰，國民黨要如何避免被認為反美？

朱立倫回應，在台灣，大家都知道不管是從國際政治、台灣安全國防要求，以及經貿合作上，台美關係都是最重要。這兩天台美經貿提升（指台美21世紀貿易倡議），這架構我們絕對歡迎，也希望將來落實更多具體合作，只要對民眾有利，對兩邊企業有利，這都是民眾所期待。

朱立倫說，所謂台美關係提升，他認為不僅是民進黨執政這幾年，其實前總統馬英九執政時也是不斷提升，希望2024國民黨重返執政，我們還是希望這樣的密切關係還能夠不斷提升。

但朱立倫也強調，國民黨不是只會依賴台美關係而已，在整個區域安全，兩岸和平上，我們不會只依賴台美關係，也會扮演重要角色，至少是一個和平的促進者，也不會是麻煩的製造者。

►3.2折超划算！自然美BIO UP淡斑安瓶讓肌膚發光

►各位爸媽準備掏荷包！好看又安全的「遊戲地墊」在這

ET快訊
《愛玩客》換主持人！　小鐘嘆「9年沒漲主持費」
賓士車內驚見男腐屍！　死亡近半個月
快訊／娃娃谷與友開心喝酒　男子突墜谷無生命跡象
怎避免二度染疫？他點「3個字」關鍵：無敵星星都是幻想
快訊／國3聯結車翻覆！　駕駛緊急送醫...車流回堵
居隔一夜「20隻怪蟲跑上床」！　內行驚喊：比蟑螂可怕
恩恩爸哽咽「新北市府複雜化」：只想要真相！　消防局長回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫轟民進黨在華府惡意貼標籤　「真正流血保台的是國民黨」

前議員外遇風波小三判賠元配100萬　許家蓓：盼爭議到此為止

他酸朱立倫訪美「絕無令人震撼的收穫」　3可能反害慘國民黨選情

兒童疫苗之亂　民進黨曝宣傳片：同心防疫台灣同行

林佳龍拋台北塞車5解方　內科設3捷運站、北北基桃推MR.B＆B月票

快訊／蘇貞昌宣布：全台高中以下學生　每人4劑免費快篩

六四前夕參加研討會談人權挑戰　吳釗燮嘆：中國專制政權變本加厲

「台美21世紀貿易倡議」藍委轟大內宣　朱立倫卻說：絕對歡迎

快訊／蘇貞昌視察接種站被嗆　里長大喊「很多孩子走了」遭架走

朱立倫：非常歡迎美提高對台交流層級　無論是否國民黨執政

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

上網找工作遭軟禁斷聯　警攻85大樓救出9肉票

李立群慶祝上海解封！　凌晨12點奔劉畊宏家合體跳操

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

主人想跟羅威那犬牽手　汪翻白眼無奈出掌配合

朱立倫轟民進黨在華府惡意貼標籤　「真正流血保台的是國民黨」

前議員外遇風波小三判賠元配100萬　許家蓓：盼爭議到此為止

他酸朱立倫訪美「絕無令人震撼的收穫」　3可能反害慘國民黨選情

兒童疫苗之亂　民進黨曝宣傳片：同心防疫台灣同行

林佳龍拋台北塞車5解方　內科設3捷運站、北北基桃推MR.B＆B月票

快訊／蘇貞昌宣布：全台高中以下學生　每人4劑免費快篩

六四前夕參加研討會談人權挑戰　吳釗燮嘆：中國專制政權變本加厲

「台美21世紀貿易倡議」藍委轟大內宣　朱立倫卻說：絕對歡迎

快訊／蘇貞昌視察接種站被嗆　里長大喊「很多孩子走了」遭架走

朱立倫：非常歡迎美提高對台交流層級　無論是否國民黨執政

屏警局長端午連假視導東港　頒發破案茶＋慰問金

狂砍34分成泡影　勇士咖哩大神又當悲劇英雄

端午節獻上特別祝福　農莊感謝義消打火兄弟給好醋

關山工商力抗疫情「如期舉辦畢業典禮」　為學生留下青春印記

不怕柯爾執教的勇士！綠軍勝率近6成　末節17比0半世紀第2猛

高雄男紅燈右轉趕上工　身分爆光還問警察：我有被通？

朱立倫轟民進黨在華府惡意貼標籤　「真正流血保台的是國民黨」

《強尼戴普vs安柏赫德》紀錄片來了！　本月火速上架「台灣也看得到」

研究：狗狗嗅出新冠「可能比PCR更準」　揪出近100%無症狀病例

滑板車助功！情侶檔車手5分鐘衝3銀行　狂領15萬誇張畫面曝

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

政治熱門新聞

抓到了！IP在北市府的網軍是他

即／蘇貞昌視察接種站被嗆　里長遭架走

快訊／蘇貞昌宣布：全台高中以下學生　每人4劑免費快篩

恩恩爸爸為何不能帶走錄音檔？　原來卡在「政府資訊公開法」

柯文哲攝影被冤枉　北市批鄉民恣意公審

蔡其昌助理涉造謠符合「惡、假、害」？　 台中市警局回應

痛苦指數破7　國民黨團：月薪不到3萬者發1萬補貼

蔡其昌特助圖卡未提「校園」　蘇貞昌幫「超譯」

新北提供81分鐘錄音檔、譯文　恩恩爸爸拒聽：你們都沒錯問題出在哪

法規限制恩恩爸帶走錄音檔？　律師批新北曲解法令

網軍IP在北市府　柯下令一週內查出

過端午、打疫苗！　蔡英文：關鍵時刻繼續拚一下

疫情洪峰已過？　柯文哲指還太早：會死的還沒死

蘇貞昌淡回柯文哲批中央累死三軍：減輕地方負擔

更多熱門

相關新聞

朱立倫：非常歡迎美提高對台交流層級

朱立倫：非常歡迎美提高對台交流層級

國民黨主席朱立倫2日啟程訪美之旅，第一站飛抵舊金山。朱立倫台灣時間3日首場記者會上，表示國民黨親美立場從未改變，也堅定捍衛中華民國、保衛台灣。朱立倫強調，無論是否國民黨執政，非常歡迎美方提高跟台灣政府更高層級的交流、合作，而國民黨不會因為北京而有任何退縮。

親美立場不變！　朱立倫訪美：不因中共立場有任何退縮

親美立場不變！　朱立倫訪美：不因中共立場有任何退縮

美國務院官網新增「不支持台獨」　王定宇：和緩中國跳腳

美國務院官網新增「不支持台獨」　王定宇：和緩中國跳腳

幼獅遭關「捲身躲角落」　師生全疏散

幼獅遭關「捲身躲角落」　師生全疏散

朱立倫今訪美　他教3個實用單字：把過去的狠話帥氣地再講一遍！

朱立倫今訪美　他教3個實用單字：把過去的狠話帥氣地再講一遍！

關鍵字：

朱立倫美國國民黨台美21世紀貿易倡議蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

波特王被踢！認百萬粉專：與我無關

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

葛斯齊認：整個演藝圈只怕「她」

快訊／41歲張娜拉宣布結婚！男方小6歲

抓到了！IP在北市府的網軍是他

葛斯齊曝張穎穎「群組開譙」　汪小菲求饒：再也不聯絡女人

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

汐止情侶「可怕鬼切」亡！法醫相驗曝死因

250人班機失聯　竟是機師睡死

免費發放快篩試劑、國小到高中生每人4劑

知名「正妹直播主」被抓姦！　睡同業老公還嗆正宮

基隆父女家中雙亡　身障女伴屍多天喪命

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

雨天飛蟻狂竄「放一盆水消滅」一票人做錯GG！

新竹男活活打死他　可憐男送醫竟確診

更多

最夯影音

更多
強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴
盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面