「台美21世紀貿易倡議」藍委轟大內宣　朱立倫卻說：絕對歡迎

▲朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

「台美21世紀貿易倡議」（US Taiwan Initiate on 21th Trade）1日啟動，但國民黨諸多立委先後抨擊蔡政府大內宣，其中台北市長參選人蔣萬安就諷刺，未看到實質內容及雙方官員簽字，也沒有法律約束力。然而，正在進行訪美行的國民黨主席朱立倫卻說，這架構我們絕對歡迎，也希望將來落實更多具體合作。

朱立倫在台灣時間3日上午召開訪美行首場公開記者會，會中被問到有民眾認為，自民進黨執政以來台美關係不斷攀上高峰，國民黨要如何避免被認為反美？

朱立倫回應，在台灣，大家都知道不管是從國際政治、台灣安全國防要求，以及經貿合作上，台美關係都是最重要。這兩天台美經貿提升（指台美21世紀貿易倡議），這架構我們絕對歡迎，也希望將來落實更多具體合作，只要對民眾有利，對兩邊企業有利，這都是民眾所期待。

朱立倫說，所謂台美關係提升，他認為不僅是民進黨執政這幾年，其實前總統馬英九執政時也是不斷提升，希望2024國民黨重返執政，我們還是希望這樣的密切關係還能夠不斷提升。

但朱立倫也強調，國民黨不是只會依賴台美關係而已，在整個區域安全，兩岸和平上，我們不會只依賴台美關係，也會扮演重要角色，至少是一個和平的促進者，也不會是麻煩的製造者。