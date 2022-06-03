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六四前夕參加研討會談人權挑戰　吳釗燮嘆：中國專制政權變本加厲

▲▼外交部長吳釗燮在加拿大渥太華大學「人權研究暨教育中心」40週年研討會開幕致詞。（圖／外交部提供）

▲吳釗燮在加拿大渥太華大學「人權研究暨教育中心」40週年研討會開幕致詞。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮2日表示，六四天安門事件即將屆滿33週年，如今專制政權變本加厲，俄烏戰事凸顯威權與民主陣營的對立，台灣是加拿大等理念相近國家對抗威權主義擴張的忠實夥伴，呼籲加拿大支持台灣加入「跨太平洋全面進步夥伴協定」（CPTPP）。

吳釗燮應加拿大渥太華大學「人權研究暨教育中心」（Human Rights Research and Education Centre）邀請，於加東時間6月2日上午在該中心40週年研討會發表開幕致詞。

吳釗燮會中闡述中共政權以強大的經濟及科技力量，操弄滲透、脅迫及認知作戰等惡意手法，企圖破壞民主國家的言論自由與市場經濟制度，對全球自由、民主、人權等普世價值構成嚴峻威脅，挑戰以規則為基礎的國際秩序。他強調，面對中國威脅，台灣始終守護自由與繁榮，與理念相近國家堅定合作，以維持印太區域的和平穩定，捍衛自由民主共享價值。 

吳釗燮表示，六四天安門事件即將屆滿33週年，當年以血腥鎮壓的專制政權，如今變本加厲。俄烏戰事益發凸顯威權與民主陣營的鮮明對立，中國與俄羅斯不僅沆瀣一氣，更在日本海舉行聯合軍演，威脅區域安全。台灣對遭強權侵逼的烏克蘭感同身受，因此從俄烏戰事爆發之初，我國政府與人民即以具體行動積極為烏克蘭人民提供人道援助。

吳釗燮表示，台灣是加拿大等理念相近國家對抗威權主義擴張的忠實夥伴，並擁有半導體及高科技產業等強項，也是全球建立經濟韌性不可或缺的經貿夥伴。我國同時也呼籲加拿大支持台灣加入「跨太平洋全面進步夥伴協定」（CPTPP）。 

外交部說明，渥太華大學「人權研究暨教育中心」為加拿大人權領域歷史最悠久的研究機構，本次研討會主題為「中國的挑戰：保障21世紀之全球民主制度及人權」（The Challenge of China: Protecting Human Rights and Democracy in the Global Institutions of the 21st Century），並安排於六四天安門事件周年前夕舉行，邀集全球各界人士共同討論中國對人權所構成的挑戰。

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