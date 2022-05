台灣外交部宣布：將捐贈「烏克蘭5城市」1.7億元　重建學校基建

▲外交部長吳釗燮與哈爾科夫市長特雷科夫(Ihor Terekhov)通話。(圖/取自twitter/@MOFA_Taiwan)



記者林彥臣/綜合報導

台灣外交部31日晚間聲明指出,將向受俄羅斯入侵影響的5個烏克蘭城市,包括烏克蘭第二大城市哈爾科夫,捐贈 600 萬美元(約新台幣1.7億),作為支持和幫助重建學校和民用基礎設施的象徵。

根據CNN報導,台灣外長吳釗燮在與哈爾科夫市長特雷科夫(Ihor Terekhov)的通話中表示,台北將向哈爾科夫捐贈 200 萬美元,另外向切爾尼戈夫、尼古拉耶夫、蘇梅和扎波羅熱各捐贈 50 萬美元。

吳釗燮對特雷科夫說,「台灣人民同情並與烏克蘭人民站在一起,因為我們長期以來一直面臨來自中國的威脅,我們希望在重建遭到嚴重破壞的民用基礎設施方面,能夠提供幫助,減輕戰爭給烏克蘭人民帶來的影響」。

特雷科夫表示感謝,並且邀請吳釗燮在戰後參訪哈爾科夫。

台灣外交部27日表示,已向烏克蘭人民,運送582噸援助物資。

