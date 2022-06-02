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不只類火車遭欠款　客運增班支援台鐵逾百萬元「還沒領到」

▲台東監理站協助「類火車」疏運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東監理站協助「類火車」疏運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵五一面臨停駛危機，交通部除規劃12條「類火車」路線外，公路總局也協調客運加開班次，不過迄今已逾1個月，除傳出情義相挺開出「類火車」業者還沒收到台鐵應付200多萬元外，協助增班的公路客運也有100多萬元款項無著落，客運業表示，公路總局下令要業者增班，事後請款卻要自己找台鐵，令人無言。

不具名客運業者表示，當時公路總局下令各地監理單位全體總動員要求客運業者增班，17條客運路線開出了上百輛次，相關費用高達一百多萬元，當初開過幾次會，業者都是到公總開會，等到事後要請款，卻推說業者自己要去找台鐵要錢，台鐵局與公路總局互相推來推去，業者無所適從。

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公路總局表示，有關「因應台鐵工會五一不加班應變計畫」協調公路客運、市區公車增班及開行類火車臨時客運路線增加車輛及所需經費，公路總局已與台鐵局於5月4日共同召開所需經費協商會議，決議類火車臨時路線、公路客運及市區客運增班所需租用車輛費用，由台鐵局支付，並比照公路總局專案疏運模式辦理。

▲屏東往返高雄、台東，類火車臨時路線 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東往返高雄、台東，類火車臨時路線。（圖／記者陳崑福翻攝）

公路總局表示，已於會議後再次確認各路線實際增加租用車輛及所需經費，5月18日將各路線業者、增加車輛數、班次數及所需經費等資料函送台鐵局，提供該局辦理採購作業參辦，並請台鐵局加速作業期程，儘速將款項撥付予業者。

台鐵則表示，公路總局5月18日曾來文提供統計類火車、客運和市區公車等數量，其中類火車專案已於5月27日招標，也協助不會寫標單的業者填寫標單，並請業者提出派車單和發票，核對公路總局提供資料後將可撥款。

台鐵指出，至於公路客運增班部分，因部分業者連名字都沒聽過，對數量上也有些疑慮，因此5月30日已行為給公路總局釐清，一旦等到公路總局回覆協助釐清後，將簽辦專案請款，並請客運業者提出發票等資料，核對無誤後將可馬上出帳。

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