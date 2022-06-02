裝潢蟑螂頻出沒！管線外露、垃圾滿布沒人管　受害金額超過2000萬

▲民進黨立委許智傑、林楚茵召開「裝潢蟑螂無人管！民眾權益怎麼辦？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委許智傑2日表示，近期裝潢蟑螂案件頻傳，營建署現有的室內裝修業者登記查詢系統，無法得知業者是否有重大違法紀錄，根據「裝修受害者集結號」連署人統計受害金額，保守估計已超過2000萬元。消保處回應，中央或地方政府都有處理的手段，必要時可以公告業者名稱。

民進黨立委許智傑、林楚茵、高雄市議員黃捷2日上午在立法院召開「裝潢蟑螂無人管！民眾權益怎麼辦？」記者會，針對近期裝潢蟑螂案件頻傳，提醒民眾要裝修時務必小心，避免踏入裝潢蟑螂的陷阱。

許智傑指出，根據行政院消費者保護會統計的工程消費申訴數據，自2021年12月至今的半年期間，全台就高達184件糾紛，平均每天就一件工程消費糾紛，然而內政部營建署室內裝修業者登記查詢系統，僅可得知裝修公司合法登記與否，導致有一人公司或者空殼公司狀況發生。

許智傑說明，目前社團法人台灣住宅品質消費者保護協會提供住保履約申請，可給予雙方更多保障，內政部營建署則可以下載「設計委託及工程承攬契約書範本」，提供有需要的民眾多加使用。

林楚茵表示，這類工程糾紛最多的爭議是「幾乎都找不到人」，而且訴訟時間冗長，導致裝修蟑螂慣犯讓公司脫產，消費者就算勝訴也面臨求償無門的困境，內政部營建署所建立的「室內裝修業者登記查詢系統」雖然立意良善，但是上面的資料非常不齊全，讓她直言根本是白做工。

林楚茵呼籲，主管機關審核相關公司登記時，必須確實查核該登記地址是否時常更換公司名稱，以及負責人過去有無相關訴訟紀錄等，以防止這類更名漏洞所衍伸出的問題，希望可以杜絕工程蟑螂，保障民眾權益。

黃捷要求，政府必須審核有裝修與施工執照的合格裝修公司，或者透過住保會的住保履約，幫助民眾杜絕不肖業者，希望不要再有人遇到如此惡質的工程蟑螂。

多名陳情人也在會中出示裝潢蟑螂施工的照片，包括品質粗糙、管線外露、垃圾滿布等，導致受害者必須花費大筆金額，進行修繕及另尋租屋處，希望能夠爭取到應有賠償，同時提醒各界，避免更多無辜民眾受害。

對此，行政院消費者保護處簡任秘書陳星宏回應，根據《消費者保護法》規定，如果真的有坑殺無辜消費者情況，不管是中央或地方政府，都有可以處理的手段，必要時也可以公告業者名稱，消保會有責成內政部營建署，趕快將住宅裝修或裝潢的定型化契約範本，提升到法規位階。

▼近期裝潢蟑螂案件頻傳，包括品質粗糙、管線外露、垃圾滿布等。（圖／許智傑辦公室提供）

