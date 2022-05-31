徐大鈞駕AT-3墜機殉職　黃捷：謝謝為台灣的付出

▲徐大鈞少尉。（圖／空軍提供）

記者蘇晏男／台北報導

高雄岡山空軍官校110年班的23歲徐大鈞少尉5月31日早上駕駛AT-3教練機實施單飛訓練時，於8時8分在岡山光點消失，而相關單位已尋獲機體殘骸及徐大鈞遺體。對此，無黨籍高雄市議員黃捷表示，謝謝徐少尉為台灣的付出。

黃捷31日上午在臉書引述媒體報導，指5架雷虎小組在台南西港附近訓練，八時回航時，一架失蹤，只有4架平安返航，失蹤的教練機為編號0852，機上飛官是徐少尉。教練機掉落在岡山，飛官徐少尉沒有生命跡象。

黃捷說，謝謝徐少尉為台灣的付出，願亡者安息，生者堅強。

徐大鈞飛行編號AR32，機號為852，於早上8時3分起飛；據悉，徐為第二次單機單飛，卻不幸在起飛5分鐘後，於8時8分光點消失，相關單位獲報緊急啟動救援後，也在大崗山仁德田厝里附近尋獲飛機殘骸，現場飛機殘骸四散，而空軍也在第一時間尋獲少尉徐大鈞的遺體，確定不幸殉職。

據了解，徐大鈞總飛行時數126.20小時、AT-3飛行時數為24小時。家庭狀況部分，未婚、家裡有父母與一個妹妹，空軍已經在第一時間通知家屬，並前往高雄中

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌已指示國防部調失事原因，而空軍稍早宣布上午11時於國防部空軍司令部召開「AT-3光點消失臨時記者會」。此次國軍6年來第17起意外事件，也是第10起墜機事故。