國務機要費除罪化三讀！國民黨立委水杯攻擊　連國父遺像也被砸破

記者林銘翰／台北報導

立法院會30日通過《會計法》條文修正草案，被視為替前總統陳水扁的國務機要費案解套，國民黨立委連番使出撒假鈔、丟擲水杯攻擊，沒想到連議場上方的國父遺像也遭砸破，擔任會議主席的立法院副院長蔡其昌也連忙宣布會議休息，請現場的議事人員緊急進行修復。

▲國務機要費除罪化修法三讀，國父遺像遭國民黨立委以水杯擊破。（圖／記者屠惠剛攝



立法院會30日處理《會計法》條文修正草案，國民黨立委在上午7時30分就進入議場占據主席台，民進黨立委洪申翰也在衝突中手指流血掛彩。民進黨團在上午8時46分進入議場，民進黨立委莊競程、郭國文、王美惠等人再度奪回主席台。

雙方陷入膠著約一個半小時後，立法院副院長蔡其昌約在上午10時4分進入議場宣布開會，首先處理111年度國營事業預算案，國民黨立委則開始向主席台撒假鈔、丟擲杯裝水，國民黨團總召曾銘宗當場宣布，國民黨團撤簽國營事業總預算案協商結論。

隨後，擔任會議主席的蔡其昌裁示，接續處理《會計法》修正草案，包括民進黨團、時代力量黨團皆提出修正動議版本，民進黨立委挾持人數優勢，最終以57票贊成、32票反對、0票棄權，通過民進黨團修正動議。

蔡其昌在《會計法》完成三讀程序後，宣布院會休息，請現場的議事同仁先整理場地，「國父的遺像被砸破了，也把它稍微修復一下」。洪申翰則在臉書表示，國民黨前總理遺像，被國民黨子孫丟杯水丟破一個洞。

另外，民進黨立委林楚茵也批評，國民黨已經成為暴力黨，丟寶特瓶破壞議場，打中多位民進黨立委，連國父遺像也破洞。在主席台後面，是民眾看不到的殘破與混亂，國民黨丟了至少百瓶礦泉水，打破國父遺像，「混亂的背後，這是為民眾？只是政治秀」。

根據民進黨團所提修正動議，中華民國95年12月31日以前各機關支用的國務機要計畫費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

▼民進黨立委王美惠手指國父遺像遭砸破處。（圖／記者屠惠剛攝

