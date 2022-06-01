國際駕照7月1日起加註「TAIWAN」　林楚茵：彰顯台灣主體性

▲林楚茵提案要求國際駕照加註台灣。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

記者呂晏慈／台北報導

現行台灣國際駕照封面僅標標示「Republic of China」，不過為了強化國際駕照的辨識性，公路總局拍板，將在國際駕照上加註「TAIWAN」，今年7月1日正式上路。民進黨立委林楚茵1日表示，過去許多民眾因為封面字樣被誤認成是來自中國，很開心行政院與交通部支持透過正名的方式，彰顯台灣的主體性。

根據公路總局的規畫，7月起將在國際駕照封面上加註「TAIWAN」，且是加註在「International Driving Permit」上方，識別較明確；至於國際駕照其他格式內容並未改變。

林楚茵日前提案要求國際駕照應比照護照，加註放大「TAIWAN」的字樣；她表示，真的很開心，之前多次針對此事與相關單位討論，終於爭取成功了，因為護照行，國際駕照當然也可以。

林楚茵表示，過去交通部所製發的國際駕照封面，不論中文或是英文，皆完全看不到台灣，而實際上也有許多台灣民眾因為駕照封面「Republic of China」導致被誤認成來自中國，容易造成混淆，不過，連護照都能直接在封面上標示TAIWAN字樣了，國際駕照絕不能落後太多，很開心行政院與交通部支持透過正名的方式，彰顯台灣的主體性。