新北提供81分鐘錄音檔、譯文　恩恩爸爸拒聽：你們都沒錯問題出在哪

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者崔至雲／台北報導

新北市確診過世的2歲童恩恩案持續延燒，恩恩爸爸今日受訪時指出，新北市府僅提供其妻子與119報案的5通電話通聯紀錄逐字，無法提供音檔，他哽咽指出，「那是他跟老婆為孩子竭盡所能做的事」批新北，似乎有聽沒有懂，使他無法理解。

恩爸今天親自到新北市府領取所申請的資料，離開市府前他接受媒體聯訪表示，市府僅提供逐字檔案，他仍然無法錄音檔，他轉述市府的考量，因接線同仁聲紋有隱私權，只能提供譯本，這點使他無法諒解。

恩爸指出，為什麼新北市府不能像1922一樣，直接給錄音檔，這些同樣有聲紋的問題，不懂為什麼新北市府不能提供。他提到，他想拿到音檔也是因為他需要時間消化整理，「這是我跟太太最關心的部分」。

恩爸也提到，新北市府連日強調資料都準備好了，但他最一開始要求的通話音檔至今仍無法帶回，他認為，走到這地步公道自在人心，他消化完資料，會再聯繫市府。

另外，恩爸也說，事發當日他老婆傍晚5點59分報案，消防局表示聯繫不上中和衛生所，約6點25分才直接聯繫到衛生局，衛生局將近7點協調出雙和醫院收治，7點06分才派出救護車，「你們都覺得沒有錯，那問題究竟在哪裡？」

新北市府回應，恩恩爸爸提到的錄音檔，是提供逐字的譯文內容代替；因為119是報案電話涉及個資問題，有接線同仁聲紋問題，與1922的服務電話性質不同，因此，將錄音檔逐字譯成文字，多達10幾頁。

新北市副市長劉和然指出，市府今日一早已經資料寄給恩爸，但恩爸一早來市府，因此市府還是馬上印了資料給對方，恩爸在當下看完資料後提出了一些疑問，相關同仁了解他的疑問後也馬上為他說明，隨後同仁也表示，如果要聽音檔，可以馬上聽取，「不過恩恩父親當下回應他不要聽。」

劉和然強調，恩恩爸爸離開市府前，特別向他表示，若之後還是想要聽取錄音檔，市府隨時都可以派專人帶著錄音檔送去給他聽取。