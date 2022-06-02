難認定「因公染疫」！柯文哲不領公務員慰問金　北市：4月後確診不發

記者袁茵／台北報導

今年新冠疫情已造成超過200萬人確診，但勞工只能請病假領半薪，公務員卻給7天公假還不用扣薪，且補貼規定全國一致，例如北市府可給5910位確診公務員3000至10萬元補償金，包括染疫的台北市長柯文哲也能領。對此，柯文哲2日下午表示，自己不會去領；而今年4月後確診的公務員，則不提供北市府額外補償金。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

台北市長柯文哲2日下午赴市議會備詢，國民黨台北市議員鍾沛君表示，公務員確診後，可以申請「執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法」、「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」，或是台北市額外提供的補償金，柯文哲是否符合資格？

柯文哲回應，自己並不符合，因為很難證明是因公確診，所以不會領取補償。台北市副市長黃珊珊提及，他們無法證明是因公確診，所以都不可以領；台北市副市長蔡炳坤也說，應該多關懷相對弱勢的民眾，應該苦民所苦，不會再領額外補助。

隨後，國民黨台北市議員汪志冰也同樣詢問此事，人事處長張建智說明，依據公務人員請假規則，公務員確診都有7天公假，而防疫人員染疫補助或公務員因公傷亡慰問金部分，並非所有人都可以領，得與執行職務有關，所以公務員申請補助時，必須有染疫跟執行職務因果關係的證明，以前可透過疫調資料，但今年沒有疫調，所以得研究用何種方式代替。

至於北市府額外提供的補償金，張建智稱，去年是用民間捐款支應，今年因防疫人員已打滿3劑疫苗，且染疫為輕症或無症狀，所以4月染疫的不會再發。