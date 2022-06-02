名車大集合！　執行署台南分署法拍會6／7登場

▲行政執行署台南分署於6月7日下午4時起，在台南分署中庭廣場，拍賣2015年LEXUS RX270等各式汽機車，歡迎大家來競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署於6月7日下午4時起，在台南市中西區忠義路1段125巷台南分署中庭廣場，拍賣2015年LEXUS RX270、2015年BENZ C250 AMG、2004年PORSCHE CAYENNE、國瑞大貨車、中華貨車等汽車、2016年山葉機車等等，歡迎大家來競標。

台南分署指出，此外，還有陳水扁競選總統紀念金鈔、龍龜雕刻擺飾、IPHONE XR（128G）、IPHONE XS（64G）、小松堆高機、2.5噸天車、手錶、陽信銀行股票2萬122股等歡迎民眾競標。自當天下午3時15分起開始登記，4時起正式競價拍賣。

台南分署表示，本次拍賣活動比較吸晴的物件有2015年LEXUS RX270，2672CC，該車輛僅滯欠燃料費違罰1500元、交通罰鍰1萬500元，合計金額1萬2000元；2015年BENZ C250 AMG，1991CC，該車輛滯欠牌照稅及違罰6萬9730元、燃料費2萬136元，合計金額8萬9866元，上述二部名車都是第一次拍賣訂有底價；另2016年份124CC山葉機車，該車輛僅滯欠燃料費3300元、交通罰鍰6000元，合計金額9300元，本次為第一次拍賣，未訂底價，1元起標。

台南分署提醒，依天氣預報，拍賣當日可能會下雨，如遇雨天，將改至二樓拍賣會舉辦，因拍賣室屬室內空間，為兼顧防疫工作，將實施人流管制，不開放參觀民眾入場，同時間最多僅允許70位應買人登記領取號碼牌入場，每一張號碼牌允許一位應買人入場，其餘民眾須在場外候補，每離開1位應買人，再放行1位應買人入場。

台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的！為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。