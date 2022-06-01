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屏東分署6／7法拍農科飼料大廠　底價1.59億

▲農科園區飼料廠拍賣 。（圖／執行署屏東分署提供，下同）

▲農科園區飼料廠拍賣 。（圖／執行署屏東分署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於下週二（6月7日）辦理「123拍賣會」，這次不動產最受矚目的物件是座落於長治鄉農科園區的建物，含辦公室與廠房面積高達1316建坪，義務人公司登記資本額3億元，原係生產大豆胜肽飼料，分署連同黃豆粉儲槽、鍋爐、天車、堆高機等設備合併拍賣，一拍底價總計1億5925萬元。

▲農科園區飼料廠拍賣 。（圖／執行署屏東分署提供，下同）

由於標的位於農科園區內，為達成產業群聚之目地，投標人限於園區事業、創新育成中心及研究機構，且應事先向農科園區籌備處提出申請取得核准進駐資格，並將核准證明文件附於投標書中。

▲農科園區飼料廠拍賣 。（圖／執行署屏東分署提供，下同）

▲拍賣車輛。

而廠房座落土地為台糖所有，不在拍賣範圍內，拍定後得標人需另向園區繳交土地租金。這次拍賣的廠房與設備非常完整，光是機器設備當初向銀行貸款設定的抵押權就近2億元，該批機器設備這回底價為當初設定的3成多，拍定後會塗銷抵押權設定，值得相關業者進場以繁榮農業經濟。

不動產底價破億元的還有東山河社區地下室泳池健身房俱樂部，這次為三拍，底價降至1億3324萬餘元，已到一拍的64折，目前無人使用，面積2697坪且產權完整，座落於屏東市蛋黃區，適合大型健身房或賣場進駐。

屏東分署聯拍的資產這次底價合計逾3億元，物件種類繁多，還有座落屏東市自由路商圈以及縣民公園附近的空地持分，以及位於內埔、林邊、嵌頂的建築用地與住宅區土地、獅子鄉與三地門的原住民保留地，春日的森林區林業用地與小琉球的透天厝，可以滿足各種需求，值得關注。

動產部分較為特殊的物件是一台DELICA黃色車身幼兒園娃娃車，以及二拍的TOYOTA INNOVA客貨兩用休旅車，還有屏東地檢署囑託拍賣的小米手機與計算機，有需求的民眾可以把握機會至分署撿便宜。本次動產於6月7日上午9點半開放觀覽拍賣物，10點至10點半可持證件領取號碼牌，10點半進行喊價拍賣。

近日疫情嚴峻，屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在6月6日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同。不動產拍賣另有開放現場投標，6月7日下午2點半至3點可投標單，下午3點於拍賣室進行不動產開標。

欲競買動產、觀看不動產開標或投標者，仍請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽不動產360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！

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