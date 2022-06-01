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日本課長愛上台灣G奶風俗孃！掏空公司25億　躲高雄買豪宅慘了

▲日男掏空機械公司15年潛逃台灣，買名錶住豪宅爽花7億。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲日本三協株式會社前總務課長中澤祥基，涉嫌掏空公司25億日圓，在台以不法所得購入的套房將被拍賣。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

日本三協株式會社前總務課長中澤祥基，娶了赴日陪酒、擁有傲人G罩杯的台籍妻子呂美智，2人合謀暗槓公款，涉嫌掏空公司25億日圓，狂買名錶、名牌包洗錢，更辦理假離婚相偕攜鉅款潛逃台灣。2018年中澤被捕後，資產遭到查扣，當初以呂女胞妹名義購入的高雄10坪大套房，被法院宣告沒收，6月7日即將拍賣，底價280萬元。

台籍美魔女呂美智擁有傲人G罩杯，20多年前赴日發展時取名叫「千夏」，從事風俗孃工作，作風豪邁的她，也迅速成為店裡紅牌。中澤當時被呂美智迷住後，經常帶她出場，她也教導老公一步步掏空公司，前後涉嫌掏空公司25億日圓。

▲日男掏空機械公司15年潛逃台灣，買名錶住豪宅爽花7億。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲日男掏空機械公司15年潛逃台灣，買名錶住豪宅爽花7億。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲日男掏空機械公司15年潛逃台灣，買名錶住豪宅爽花7億。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲警方調查後才知道，2014年時3名嫌犯將贓款拿去購置名錶，再帶來台灣銷贓。（圖／ETtoday資料照）

中澤與呂美智2人後來先辦理離婚，攜鉅款潛逃台灣，並共同將犯罪所得用以購買名牌包包、手錶後轉售二手精品商店洗錢。在離開日本前，中澤還1次盜領公司約5億4950萬日幣（約2億台幣），並在高雄買下2000多萬的豪宅。

2018年，中澤前往移民署繳納1萬元的逾期居留罰金，刑事局研判他很可能要出境逃亡，所以趕緊通知日本被害人來台製作筆錄，並向檢方申請搜索票，最後包含呂美智、呂女胞妹3嫌依《洗錢防制法》被法院依洗錢罪判刑3年8月至2年8月不等。


▲日男掏空機械公司15年潛逃台灣，買名錶住豪宅爽花7億。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲日男掏空機械公司15年潛逃台灣，買名錶住豪宅爽花7億。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲警方檢視嫌犯的信用卡帳單，發現呂嫌每個月都會在五星級飯店、漢神百貨消費超過20萬，家中擺放了許多名牌包包及手錶。（圖／ETtoday資料照片）

其中，因部分犯罪所得是以呂女胞妹黃姓女子名義購置不動產，案經日本警方尋求協緝，偵查起訴後，經法院判決成立洗錢罪，並沒收黃姓女子名下位於大昌二路套房，經台灣高雄地方檢察署依刑事訴訟法第473條囑託高雄分署拍賣。

▲▼日本課長愛上台灣G奶風俗孃！掏空公司25億日圓　躲高雄買豪宅慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲日本課長掏空公司不法所得購入的高雄套房將被拍賣，底價只要280萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

該套房位於大昌二路14層大樓的第11層，主建物及陽台面積合計33.09平方公尺（約10坪），地處大昌商圈正中心，附近有正忠市場及陽明國小、正興國小、民族國中等學校，除交通便利外，採買及就學條件良好。高雄分署表示，現底價只要280萬元，在房價飆漲時代，自住或投資出租均為不二選擇，有意購買的民眾可至現場或以通訊投標之方式參與競買。

法務部行政執行署高雄分署定於6月7日星期二下午3時在分署1樓舉辦123聯合拍賣會，當日除了有拍賣洗錢罪判決確定宣告沒收之大昌二路套房，還另有多筆不動產與車輛、黃牌重型機車等動產進行拍賣。

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