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社會 社會焦點 保障人權

蘋果西打前女總座又出事　僅持分0.024坪卻剷平整塊農地遭起訴

▲▼大西洋飲料公司實際負責人、總經理孫幼英。（圖／記者李毓康攝）

▲大西洋飲料前總經理孫幼英，雇工剷平豪宅附近的農地作物被起訴毀損罪。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

大西洋飲料公司前總經理孫幼英，因為涉嫌利用買賣土地等方式掏空約8億元，日前才被法院判刑9年6月，沒想到她又為了台北市復興南路1塊農地吃官司，她聲稱看到自己僅有1/192持份的土地雜亂、很髒，雇工闖入剷掉農作物，還掀了1個房舍的屋頂，佃農看到苦心種植的蔬果香草轉眼成空，怒告孫幼英涉嫌毀損，台北地檢署2日依法提起公訴。

孫幼英除了是生產知名飲料「蘋果西打」的大西洋飲料公司前總經理，也是協助大西洋飲料生產的「國信食品」，以及經銷商「旭順食品」的負責人，2017年間，後面2公司傳出財務問題，孫和財務會計鍾素娥用一連串的土地買賣假發票侵占掏空大西洋飲料，高院2022年4月間依違反《證交法》判孫9年6月。可上訴。

曾因掏空案遭收押的孫幼英，目前雖重獲自由，仍需定期到派出所報到，而她早在掏空案爆發前的2015年4月，透過法拍方式，買到自己復興南路豪宅附近的1筆土地持份，這塊土地是早年375減租時期登記有案的農地，約15.3平方公尺(4.6坪)大，孫只取得其中1/192的持分，換算下來，僅持有約0.024坪。

▲▼位於台北市復興南路蛋黃區的375農地被大西洋飲料公司前總經理孫幼英雇工鏟平。（圖／記者劉昌松攝）

▲位於台北市復興南路蛋黃區的這塊375農地目前仍被鐵皮包圍著。（圖／翻攝Ggoogle地圖）

由於當年375減租農業政策，讓佃農可以用很低的價額租地，唯一條件就是必須持續有耕種事實，而區公所在得知土地持分有異動後，曾依法通知孫幼英，這塊地現有合法佃農耕作，並在375租約到期時也再次通知，但孫都未有回應，租約因此持續。

現在該處耕種的是許家第3代周姓婦人，土地四周用鐵皮包圍，周婦除了自己會前往梳理農作外，偶而也會委託里長幫忙照顧。沒想到2021年11月7日，孫幼英竟然雇請工人，把鐵皮原本留下的人員通道門拓寬，讓山貓等機具進入，剷平農地上作物，還把土地上的磚造農舍屋頂拆了。

周婦和擁有農舍的舅舅得知辛苦三代的農地被毀，決定提告，孫幼英卻解釋自己就是地主，她看到那塊地很髒，很雜亂，屋子裡還有蟑螂，所以決定要清理一下，完全不覺得自己做錯事，說也奇怪，在案件偵查中，原本被掀頂的磚造屋，突然又被人蓋上鐵皮屋頂。

檢察官調查，這塊農地被台北市衛生局列為病媒蚊熱區，定期會有稽查以及追蹤，里長也稱農地狀況整齊，沒有雜亂的情形，而孫幼英並沒有對農地租約有過意見，也沒擁有土地全部持分，卻擅自雇工把地上蔬果香草竹林都鏟了，甚至破壞農舍遮風避雨的功能，因此依毀損罪將孫幼英提起公訴。

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