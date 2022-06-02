彰化+4217！高原期還會持續1-2周　長輩打疫苗送禮券快篩劑

▲彰化縣衛生局長葉彥伯。（圖／ETToday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今天新增4217例本土個案，累計確診人數61,750，王惠美表示，彰化仍處於高原期，應該還會再持續一、兩周，因此打疫苗就有保護力，即日起至6月30日止，65歲以上長者及55歲以上原住民，不限劑次只要打疫苗就送500元禮券及2支快篩劑。



葉彥伯表示，關於確診本土個案年齡分布，確診個案以青壯年族群最多，佔一半以上；老年族群個案比例已增加至1成以上。18歲以下16.8%、19至64歲69.8%、65歲以上13.5%，有打三劑疫苗，相對重症的機率會減少很多，所以，打疫苗很重要。

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葉彥伯進一步表示，經分析長照機構罹病率為9.03%，所以加強為每7天定期快篩 2次，一旦發現確診，就對確診個案進行治療，有利於疫情控管，並能夠在24小時內啟動抗病毒藥物，為加強守護長者健康，即日起發放給長照長輩、照服員快篩試劑，每一位發5劑，也提醒長輩，當出現呼吸道症狀時，可以請家人協助快篩，即早發現，即早治療。

葉彥伯指出，確診盛行率是關注疫情趨勢很重要的指標，呈現出的數據可以做各縣市、全國性、國際性比較，彰化40歲以下約占5到6%，平均每 20人當中 1位確診，相對於65歲以上長輩，確診率占2到3%，因此這一波Omicron感染以年輕人居多；另外，PCR採檢量能，維持在這一波前(2022年1月)的量能，恢復常態性PCR檢測量，以住院、陪病為主，表示醫院急診不會PCR檢測量能增加，而加重負擔，目前快篩人數也大幅增加。

葉彥伯表示，依中央流行疫情指揮中心公告，即日起居家照護、居家隔離、居家檢疫者，放寬就醫交通方式，緊急就醫以119救護車為原則，輔助方式依衛生局規劃或指示得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往(步行或自行駕/騎車)等方式。非緊急就醫/採檢，以防疫車隊為原則，輔助方式依衛生局規劃或指示得以同住親友接送或自行前往(步行或自行駕/騎車)等方式。因應中央政策，現在就醫相關規範都已經放寬，民眾如有緊急需求，不需要經過單位許可及解除電子圍籬，可以即刻就醫，避免延誤就醫時機。