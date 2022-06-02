「前面怪怪的」普悠瑪號司機員急剎　台鐵晚間7時半搶通

記者李姿慧／台北報導

今(6/2)下午受瞬間暴雨影響，台鐵宜蘭龜山到大里路段邊坡發生土石流災害，淹沒軌道，而當時一列普悠瑪號正疾駛而來，司機員發現前方路況「有異狀」，緊急剎車後，不過仍越過土石流現場約150公尺，所幸全車旅客平安。對此，台鐵表示，該路線仍在搶修中，預計晚間7時半搶通。

▲龜山=大里間西正線(47K+610處)因豪雨造成路線積水淹過軌面。（圖／記者游芳男翻攝）

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受到豪大雨影響，台鐵宜蘭路段傳出災情，下午2時40分一列175次通行通報龜山到大里間軌道淹水，隨後邊坡不穩定土石遭沖刷下來，土石泥水淹沒軌道。

後方一列273次花蓮開往彰化的普悠瑪號下午2時45分行駛至龜山-大里間時，普悠瑪號司機員發現「前面怪怪的」，路況出現異狀，立即緊急剎車，不過因剎車不及，超過土石流區150公尺，所幸全車旅客平安。

▲台鐵龜山到大里路段土石流，前方普悠瑪號司機員驚險越過土石流。（圖／記者李姿慧翻攝）

台鐵表示，司機員回報有土石流後，台鐵立即封鎖西正線，工務單位也馬上派員前往現場察看並現場監視，普悠瑪號預估延誤約53分鐘。

台鐵表示，下午2時48分起，龜山=大里間西正線(47K+610處)因豪雨造成路線積水淹過軌面，下午3時15分起東西正線雙線不通，經工務人員到場搶修，下午4時01分東正線恢復單線雙向行駛，目前西正線仍搶修中，預計要晚間7時30分搶通雙綫，確切時間評估再報。