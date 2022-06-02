85大樓變黑牢！男上網找工作竟遭軟禁斷聯　警攻堅救出9肉票

▲85大樓變黑牢！男找博弈工作竟遭軟禁斷聯，警攻堅救出9肉票。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名27歲的郭姓男子透過網路找工作，詐騙集團佯稱可以介紹短期高獲利的博弈工作，誘騙他見面提供名下存摺、金融卡供轉帳使用，沒想到後來竟被集團帶到85大樓某套房內軟禁並拿走手機SIM卡。郭男趁嫌犯不注意時，打電話向媽媽求救，警方獲報後火速到場，救出9名被害人並查緝1名孫姓嫌犯到案。

被害人郭男指稱，他2日1點多透過網路尋找工作，而與詐騙集團認識見面，對方誆稱可提供有關博弈的工作，要求提供名下存摺、金融卡供轉帳使用，7-14天可獲得10萬元報酬。郭男因缺錢花用，同意提供銀行存摺，沒想到被帶到85大樓套房後，手機SIM卡遭詐騙集團拿走，斷絕與外界聯繫管道。

郭男現場發現還有其他被害人也遭軟禁，驚覺遭詐騙，趁著負責看管的孫姓嫌犯沒注意，聯繫母親代為報案。郭男母親黃女2日凌晨4點50分馬上撥打110報案，苓雅分局獲報後，立即派員趕赴現場查處。

▲郭姓等9名被害人均遭相同手法誘騙，並遭軟禁在85大樓套房裡。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方到場後經由郭男開門，確認被害人身分且人員平安後，郭男告知是遭到在場的孫姓犯嫌（男、71年次）軟禁，現場另有遭軟禁的游姓被害人等8人，警方一併帶回釐清案情。

經調查，郭姓等9名被害人均遭相同手法誘騙，並遭軟禁於該處所，9人詢後均指認涉案孫姓犯嫌及犯案經過，警方將持續溯源追查孫姓犯嫌詐騙集團其他人員身分。另9名被害人提供存摺、金融卡一案，警方後續也將再調閱金流資料，以釐清確認9人有無涉及其他違法行為，一併擴大追查究辦。

孫姓犯嫌詢後依妨害自由罪嫌移送高雄地檢署偵辦。另游姓被害人（男、69年次、台北地檢侵占通緝）及楊姓被害人（男、72年次、屏東地檢毒品通緝）等2人另歸案移送，朱姓被害人（男、89年次、失蹤人口）依規定撤尋及通報。