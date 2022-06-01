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南韓三星變態偷拍女員工！　慘遭公司「最高懲戒」炒魷魚：滾吧你

▲▼南韓三星發佈未來5年投資計畫，在半導體、生物科技等領域斥資450兆韓元。（圖／路透社）

▲三星電子旗下公司「三星SDS」傳出有男員工涉嫌偷拍，最後遭公司重懲。（資料照／示意圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

三星電子是南韓半導體等高科技產業的中流砥柱，日前其旗下的IT子公司三星SDS（Samsung SDS）一名女職員發現辦公桌被人偷裝智慧型手機鏡頭偷拍，嚇得她立刻通報公司高層，同時持著手機與SIM卡向警方報案，最後該名涉嫌偷拍的男員工慘遭公司解雇。

根據韓媒《Insight》，三星SDS一名男性職員涉嫌在位於首爾市松坡區新川洞的辦公室，將自己的手機設置在某女性職員的書桌底下，該名女職員察覺書桌有異狀、進而發現書桌底下藏有手機攝影鏡頭後，立刻向公司上層通報，同時前往首爾松坡警察署報案，將手機與SIM卡當作證據遞出。

該名男性職員事後坦承手機是自己的，5月24日下午3時被依違反性暴力犯罪處罰條例（利用攝影鏡頭偷拍）等罪嫌，慘遭首爾松坡警察署逮捕歸案。

當時公司曾表示，將依照警方的調查結果來決定該如何懲戒男職員，結果昨（31）日便決定依照公司規定，以最高規格「炒魷魚」懲處該名男性職員。三星SDS關係人士透露，「上周公司召開懲戒委員會，決定依照社規解雇該名男性職員，市公司社規懲戒上最嚴重的責罰。目前公司大樓正全面追蹤檢查內部是否還藏有非法偷拍機器。」

據悉，依照南韓性暴力犯罪處罰條例第14條（利用攝影鏡頭偷拍），若違反拍攝對象的意願偷拍其身體特徵，引起他人性慾或是羞恥心，則可處7年以下有期徒刑或是5000萬韓元以下罰金。

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