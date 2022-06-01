　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓今地方選舉　尹錫悅上任22天遇「延長賽」　他總統落選再批戰袍

▲▼南韓6月1日實施地方選舉，圖為濟州島上的投票所。（圖／達志影像）

▲南韓6月1日實施地方選舉，圖為濟州島上的投票所。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓今（1）日實施地方選舉，由4430萬名選民投票選出各個地方行政首長（市長、郡守、道知事等）、地方議會議員、教育監，以及進行國會議員補選等，為尹錫悅就任總統僅22天後便實施的一場重要選舉，由於有2位總統大選候選人參與國會議員補選，因此可視為3月總統大選後的「延長賽」，影響著執政黨國民力量未來在政壇上的影響力。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓第8屆地方選舉暨國會議員補選投票於1日上午6時（台灣時間上午5時）在全國1萬4465個投票所展開，一般選民於下午6時結束投票後，下午6時30分至7時30分則輪到新冠確診者投票，此次選舉備受矚目的是首爾市長、釜山市長、京畿道知事、仁川市桂陽乙選區國會議員（李在明）、京畿道城南市盆唐甲選區國會議員（安哲秀）、大邱市長。

▲▼首爾市長選舉，由現任市長吳世勳(上)對上共同民主黨前黨魁宋永吉(下)。（圖／達志影像）

▲▼首爾市長選舉，由現任市長吳世勳(上)對上共同民主黨前黨魁宋永吉(下)。（圖／達志影像）

▲▼首爾市長選舉，由現任市長吳世勳(上)對上共同民主黨前黨魁宋永吉(下)。（圖／達志影像）

報導指出，國民力量、共同民主黨（最大在野黨）在首都圈（首爾、仁川、京畿道）面臨激烈交戰，包括曾代表共同民主黨參選總統的李在明3月落選後，改批上競選國會議員的戰袍，前往仁川市桂楊乙選區參選，儘管該選區曾為民主黨前任代表宋永吉5度當選的票倉，但在民調上與對手尹炯善呈拉鋸戰。

至於3月代表國民力量參選總統，最後卻決定退出大選、與國民力量合併的安哲秀，則前往京畿道城南市盆唐甲選區參選國會議員。

首爾市長則由去年補選勝出的現任市長吳世勳（國民力量）對上共同民主黨的宋永吉；釜山市長則由去年補選勝出的現任市長朴亨埈對上共同民主黨的邊城完；京畿道知事由尹錫悅前任發言人金恩慧對上共同民主黨金東兗；大邱市長由2017年總統大選敗給文在寅的洪準杓對上共同民主黨的徐載憲。

▲▼南韓6月1日實施地方選舉，總統尹錫悅、金建希夫婦於5月27日前往首爾市龍山區議會投票所進行事前投票。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓6月1日實施地方選舉，總統尹錫悅、金建希夫婦於5月27日前往首爾市龍山區議會投票所進行事前投票。（圖／達志影像／美聯社）

報導分析，京畿道為南韓境內最大票倉，因此此次地方選舉格外受到媒體關注，加上在政壇上頗具參選總統聲望的政治人物如李在明、安哲秀、洪準杓、吳世勳等皆出來參選，對於兩黨而言無非是總統大選結束後的加分題、延長賽。國民力量的目標是在18個地方行政首長中至少9處勝選；共同民主黨則打出「牽制」牌，打算在地方選舉中洗刷大選的恥辱，為下一次的政權輪替打下基礎。

另外，此次地方選舉的開票結果恐怕也將會影響國民力量、共同民主黨領導高層的未來。若國民力量敗選，則年僅37歲的黨代表李俊錫恐被黨內「逼宮」卸下黨務，同時得因「性招待」疑雲接受檢方調查；如若共同民主黨敗選，則勢必群龍無首。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►石墨烯＋蠶絲也太高級！男性內褲大打折

ET快訊
知名摩鐵爆「房間偷裝針孔」！　網看位置嚇：不知拍幾支了
10縣市遠距教學再延長！　全國狀況一次看
快訊／西門町爆槍響！　警方遭歹徒開車衝撞
男歌手「飆唱1hr後」猝死！　胸痛爆汗衝出後台
黑白條紋圖中「暗藏1動物」　網瘋挑戰：只有1％的人能看到
快訊／台南遠距教學再延　高中以下至6／12
快訊／高雄也跟進！　陳其邁宣布：遠距教學延長一週
女研究員進元宇宙遭性侵！派對上被「從後面來」：我很不安
北市中小學下週實體上課　畢典禁外賓、成發得打3劑疫苗
快訊／今本土+88247各縣市分佈曝　「3縣市」破萬例

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

西方援烏激怒俄國！正妹主播批「三戰已開打」：讓北約也去軍事化

男歌手「飆唱1hr後」倒地亡！胸痛爆汗衝出後台　最後身影曝光

參加沙灘派對惡男砸石攻擊　女在「200遊客附近」被爆頭性侵

黑白條紋圖中「暗藏1動物」　網友瘋挑戰：只有1％的人能看到

南韓今地方選舉　尹錫悅上任22天遇「延長賽」　他總統落選再批戰袍

她自信秀「手腕粗」凸肚臍！40萬人大讚正向...網揭可能原因

俄再擴大能源戰！　丹麥、德國也被「斷氣」

拜登會晤紐西蘭總理阿爾登　聲明強調「台海和平穩定重要性」

女研究員進元宇宙慘遭性侵！派對上被變態「從後面來」：我很不安

夫妻吵架！爸竟把2月大女嬰「扔出窗外」　5公尺高墜地撞頭死亡

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

＋886詐騙來電！夫妻不配合　假行姨嗆：出異常你承擔？

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

汪小菲遭爆「有5對象」婚內出軌！　狗仔狠嗆：你不告我，就是懦夫

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

社死！線上課忘關鏡頭　她自信跳舞畫面全被錄

西方援烏激怒俄國！正妹主播批「三戰已開打」：讓北約也去軍事化

男歌手「飆唱1hr後」倒地亡！胸痛爆汗衝出後台　最後身影曝光

參加沙灘派對惡男砸石攻擊　女在「200遊客附近」被爆頭性侵

黑白條紋圖中「暗藏1動物」　網友瘋挑戰：只有1％的人能看到

南韓今地方選舉　尹錫悅上任22天遇「延長賽」　他總統落選再批戰袍

她自信秀「手腕粗」凸肚臍！40萬人大讚正向...網揭可能原因

俄再擴大能源戰！　丹麥、德國也被「斷氣」

拜登會晤紐西蘭總理阿爾登　聲明強調「台海和平穩定重要性」

女研究員進元宇宙慘遭性侵！派對上被變態「從後面來」：我很不安

夫妻吵架！爸竟把2月大女嬰「扔出窗外」　5公尺高墜地撞頭死亡

台東+902！新增3長者死亡　BNT幼兒疫苗快打站今晚開設

西方援烏激怒俄國！正妹主播批「三戰已開打」：讓北約也去軍事化

台大醫憂疫情南移「致死率恐上升」　4點做好能壓低死亡率

這波過了＝疫情終結？台大醫揭「1關鍵」：可能一路到年底

高雄知名摩鐵爆「房間偷裝針孔」　網看位置嚇歪：不知拍幾支了

中央突砍3000劑BNT！南投診所恐打不到疫苗　籲重視偏鄉

爬4樓看屋一直被偷窺！　低頭見「燦笑小暖汪」坐機車等候融化媽

天才鋼琴家周善祥六月來台獨奏會

台南+7634！連降4天後又連升2天　黃偉哲：到了關鍵時刻

獨／台鐵司機員快篩陽「竟還要開下一趟」　開了6公里才停駛

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

國際熱門新聞

工人中3億頭獎翻身富豪　爽不到5年被判關到死

女團「迪士尼跳躍合照」大走光！　主唱摔出丁字褲

老婆3餐全煮泡麵　他怒喊離婚鬧上法院

CNN：北京能奪台　但要付出血腥代價

女研究員進元宇宙遭性侵！被人「從後面來」

他舉50公斤啞鈴撕裂二頭肌！　皮膚潰爛慘截肢

禁停告示沒用！屋主貼這4字直接見效

65歲↑「打完3劑」死亡率仍高　醫曝2原因

媽首次網購下單便宜家具　兒開箱笑翻吸44萬次觀看

黑白條紋圖「藏1動物」：只有1％的人能看到

日本家電大缺貨　專家曝：難恢復正常

道瓊早盤大跌430點　聯準會鷹派昨才放話升息

正妹網紅賣「巨乳香汗罐」日賺14萬

新郎沒請婚攝　新娘崩潰不嫁了

更多熱門

相關新聞

日本放寬邊境管制　台灣人免篩檢隔離

日本放寬邊境管制　台灣人免篩檢隔離

日本今天起放寬外國旅客入境，每天入境人數倍增為2萬人。疫情風險分藍黃紅等級，台灣及英美等98國及地區屬風險最低的藍色等級，入境時可免病毒篩檢與隔離。

日幼童「全身痙攣」送院才知確診　早已併發腦炎

日幼童「全身痙攣」送院才知確診　早已併發腦炎

日本家電大缺貨　專家曝：難恢復正常

日本家電大缺貨　專家曝：難恢復正常

入境日本最新規定！外籍觀光客需「投保醫療險」

入境日本最新規定！外籍觀光客需「投保醫療險」

噁爆！營養午餐出現「死不瞑目」半剖青蛙

噁爆！營養午餐出現「死不瞑目」半剖青蛙

關鍵字：

日韓要聞南韓地方選舉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／狗仔葛斯齊爆「手上也有他的卦！」　林俊傑公司火速回應了

快訊／《浪子回頭》潘綱大「前妻驚傳輕生亡」！

不斷更新／高雄、台南遠距再延長　全國遠距一次看

200萬元新車熄火修5次　車主怒寫整車咒語

狗仔葛斯齊39字回嗆「林俊傑套房」公司聲明！

歐漢聲離開台灣！消失8個月心酸近況曝

即／汐止聯結車輾過機車　一對男女壓輪下失去心跳

陪審團「關鍵一問題」糾結10小時

葛斯齊揭「林俊傑鹿晗等4藝人」爆料真相！

葛斯齊爆汪小菲「把懷胎9月大S推地上」！陳建州介入衝突

和飯店「同天生日」免費入住、吃早餐

快訊/死亡暴增122例！今本土+88247

《玩很大》柯有倫對看KID哭到發抖

遭連千毅爆料惡行！　鳳梨認了反酸：欠的刑期還一還

汪小菲2天內態度大逆轉！

更多

最夯影音

更多
尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了
隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面