南韓今地方選舉　尹錫悅上任22天遇「延長賽」　他總統落選再批戰袍

▲南韓6月1日實施地方選舉，圖為濟州島上的投票所。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓今（1）日實施地方選舉，由4430萬名選民投票選出各個地方行政首長（市長、郡守、道知事等）、地方議會議員、教育監，以及進行國會議員補選等，為尹錫悅就任總統僅22天後便實施的一場重要選舉，由於有2位總統大選候選人參與國會議員補選，因此可視為3月總統大選後的「延長賽」，影響著執政黨國民力量未來在政壇上的影響力。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓第8屆地方選舉暨國會議員補選投票於1日上午6時（台灣時間上午5時）在全國1萬4465個投票所展開，一般選民於下午6時結束投票後，下午6時30分至7時30分則輪到新冠確診者投票，此次選舉備受矚目的是首爾市長、釜山市長、京畿道知事、仁川市桂陽乙選區國會議員（李在明）、京畿道城南市盆唐甲選區國會議員（安哲秀）、大邱市長。

▲▼首爾市長選舉，由現任市長吳世勳(上)對上共同民主黨前黨魁宋永吉(下)。（圖／達志影像）

報導指出，國民力量、共同民主黨（最大在野黨）在首都圈（首爾、仁川、京畿道）面臨激烈交戰，包括曾代表共同民主黨參選總統的李在明3月落選後，改批上競選國會議員的戰袍，前往仁川市桂楊乙選區參選，儘管該選區曾為民主黨前任代表宋永吉5度當選的票倉，但在民調上與對手尹炯善呈拉鋸戰。

至於3月代表國民力量參選總統，最後卻決定退出大選、與國民力量合併的安哲秀，則前往京畿道城南市盆唐甲選區參選國會議員。

首爾市長則由去年補選勝出的現任市長吳世勳（國民力量）對上共同民主黨的宋永吉；釜山市長則由去年補選勝出的現任市長朴亨埈對上共同民主黨的邊城完；京畿道知事由尹錫悅前任發言人金恩慧對上共同民主黨金東兗；大邱市長由2017年總統大選敗給文在寅的洪準杓對上共同民主黨的徐載憲。

▲南韓6月1日實施地方選舉，總統尹錫悅、金建希夫婦於5月27日前往首爾市龍山區議會投票所進行事前投票。（圖／達志影像／美聯社）

報導分析，京畿道為南韓境內最大票倉，因此此次地方選舉格外受到媒體關注，加上在政壇上頗具參選總統聲望的政治人物如李在明、安哲秀、洪準杓、吳世勳等皆出來參選，對於兩黨而言無非是總統大選結束後的加分題、延長賽。國民力量的目標是在18個地方行政首長中至少9處勝選；共同民主黨則打出「牽制」牌，打算在地方選舉中洗刷大選的恥辱，為下一次的政權輪替打下基礎。

另外，此次地方選舉的開票結果恐怕也將會影響國民力量、共同民主黨領導高層的未來。若國民力量敗選，則年僅37歲的黨代表李俊錫恐被黨內「逼宮」卸下黨務，同時得因「性招待」疑雲接受檢方調查；如若共同民主黨敗選，則勢必群龍無首。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》