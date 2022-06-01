北韓：台灣是中國的一部份！　怒批美國拜登「軍事介入」台海問題

▲北韓外務省發文怒批美國介入台海問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

先前美國總統拜登於5月23日在東京都迎賓館赤坂離宮會晤日本首相岸田文雄，在聯合記者會時脫口說出，若中國以武力攻取台灣，則美國將選擇以軍事力量介入。對此，北韓（朝鮮）大感不快，怒批美國利用台海問題壓制中國發展，認為美國此舉無疑是觸犯中國內政的核心利益問題。

先前有記者在美日元首峰會聯合記者會向拜登問到，華府是否有意為了防禦台灣而動用軍事力量介入，拜登回答時脫口坦承，此番話語再度觸怒北京當局。

根據韓媒《News1》，北韓外務省今（1）日發表「美國應即刻收回針對台灣的軍事干涉」為題的文章，內文高度袒護北京當局維持中國利益的立場，同時批評美國口蜜腹劍、違反一個中國原則。

北韓外務省在文中表示，「拜登此番話語明顯牴觸中國的核心利益！台灣海峽問題純粹是中國的內政，台灣身為中國領土的一部份，中國人民守護國家主權和安全利益的決心相當穩固。美國雖表態遵守『一個中國』原則，然而私下卻擁護台灣獨立勢力，阻止中國達成統一，坦露出美國妨礙中國發展的陰險內心。」

北韓外務省怒批，美國表裡不一，只會到處點燃烽火、助長分裂和對決，唯一能對抗美國的方式，只能選擇與其硬碰硬。

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