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彰化+4815！未設籍學童造冊6／7開打BNT　畢典由各校自行決定

▲彰化6月1日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化6月1日新增4851例。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今(1)日再飆4,815例本土案例，其中65歲以上確診比例佔13.5％，40歲以上每20人當中就1位確診，縣長王惠美表示，疫情嚴峻，下周持續遠距教學，今明2天滿5歲至6歲未入學的幼童施打BNT疫苗，在彰化就讀未設籍的幼童正在造冊，6月7日安排到合約醫療院所接種，至於畢典要線上或實體舉行，各校自行決定。

▲彰化6月1日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）

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依據衛生局統計，彰化縣今天4815例確診年齡及個案分析，18歲以下佔16.8%、青壯年佔50%以上(18-39歲37.7%、40-49歲16.0%、50-64歲佔16.01%)、65歲以上長輩已經增加13.5%；除了2368例為單一確診個案外，有884例來自外縣市醫院通報、外籍移工也有237例。衛生局長葉彥伯強調，彰化的疫情仍在高原期，還要持續一段時間，目前彰化縣40歲以下，每20人當中就有1位確診。

▲彰化6月1日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局長葉彥伯表示，彰化縣5-11歲的孩子，總共7萬3,000多人，在上一波6-11歲校園莫德納施打，已完成默德納疫苗施打人數16,291人接種率約佔22%，目前還有56,000多位孩童還沒有打疫苗。

彰化縣被中央分配到的疫苗約有4萬8,500劑疫苗，都已經到貨，預估可提供尚未施打疫苗人數的 8成5接種，另外在彰化就讀未設籍彰化的幼童，目前正在造冊中，6月7日將安排到各合約醫療院所施打。

▲彰化6月1日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）

目前使用情形已施打過半，預估到 6/2 (四) 會使用完 82%，依員林國小現場的預約狀況，報到率很高約有9成，只要不超過8成5的話，目前疫苗量還是足夠的，但是，預估這一波預約民眾應該會超過，有關疫苗不足的量，縣府會持續再向中央來爭取。

▲彰化6月1日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）

另外，有關大家關心學校下周上課的部分，王惠美表示，6/6到6/12雖然還是維持線上遠距離教學，因為目前彰化縣處在疫情高峰期，為了兼顧防疫，維持現有的線上教學，但是，如果雙薪家庭不方便帶小孩的話，一樣可以把孩子送到學校，老師們還是會協助照顧孩子，是否召開畢業典禮，授權給學校，若要採實體，以不開放外賓為原則，要有視訊，讓不能來參加也有臨場感。

▲彰化6月1日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）

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