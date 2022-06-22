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又見皮包骨！彰化阿伯寺廟為家　癌末瘦到「只剩40公斤」送醫

記者唐詠絮／彰化報導

又發生在和美鎮！彰化縣社會處1名長期列冊關懷的姚男街友（63歲），月初因肝硬化住院，日前出院後社工發現狀況仍不佳，苦口婆心勸說終於願意安置，今天社工在等待時，里長通報議員賴清美前往，一同將姚男送醫。

▲彰化和美街友阿伯瘦到皮包骨送醫安置。（圖／縣府及賴清美提供）

▲彰化和美街友阿伯瘦到皮包骨送醫安置。（圖／賴清美提供）

賴清美說，姚男未婚，全身上下只有1條棉被及臉盆與幾件衣服，身形非常瘦弱，40多公斤，常年以寺廟及民宅門口為家，瘦得就像皮包骨兄弟，人也因肝癌末期，吃東西下肚又吐了出來，狀況非常不好。昨晚賴清美也前往探視姚男狀況，拿了1000元請里民買三餐食物給他吃，今晚她再與蔡東穎前往關心。

▲彰化和美街友阿伯瘦到皮包骨送醫安置。（圖／縣府及賴清美提供）▲彰化和美街友阿伯瘦到皮包骨送醫安置。（圖／縣府及賴清美提供）

▲彰化和美街友阿伯瘦到皮包骨。（圖／賴清美提供）

社會處表示，姚男是列冊長期服務在案的遊民，社會持續輔導在案，案主一直不願意安置，直至6/1因肝硬化住院，6/20出院後社工發現狀況仍不佳，經社工同仁勸說入住機構，此次個案終於同意，下午社工立即處理安排，在等待時，里長通報賴清美議員。

賴清美今天才與民進黨團共同召開記者會，並表示像葉家兄弟及姚男狀況的邊緣戶在社會上一定存在，也呼籲中央及公部門務必主動關懷，蔡東穎也說，所幸社會處早一步將姚男送往安養機構安置，否則早晚一定又會出大事。

▲彰化和美街友阿伯瘦到皮包骨送醫安置。（圖／縣府及賴清美提供）

▲社會處將街友阿伯送醫安置。（圖／賴清美提供）

和美鎮才發生葉家三兄弟悲劇，葉家大哥也因為長期饑餓與營養不良而於6/20(一)過世，在賴清美議員以及當地里長前往關心而發現這樣的慘況及新聞媒體曝光，外界抨擊社會安全網出現很大的漏洞，縣府也呼籲鄉親發現類似狀況隨時撥打1957 關懷專線，有任何需要幫助的都可以撥打，會有專業社工為您服務。

▲彰化和美街友阿伯瘦到皮包骨送醫安置。（圖／縣府及賴清美提供）

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