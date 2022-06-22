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日本女孩確診服用「台灣舒緩神物」超有效：喉嚨像是被包覆超棒的

記者林彥臣／綜合報導

日本YouTuber三原慧悟在今年5月左右重返台灣，不過近期發生團隊內的工作人員確診，所以也拍了一則影片，記錄外國人在台灣確診怎麼辦。其中一位確診的女性工作人員小奈，確診後出現明顯症狀，因此體驗了許多台灣的常見小物，來緩解症狀，因此對台灣有了新的發現。

▲▼三原慧悟團隊成員確診，其中一位工作人員小奈服用川貝枇杷膏後直言超有效。（圖／翻攝自YouTube／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN）

▲三原慧悟團其中一位工作人員小奈，確診發燒到39度。（圖／翻攝自YouTube／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN）

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在影片中，分別記錄了三原、「變態先生」JUN醬、小奈三個人的快篩過程，三原快篩結果顯示陰性，「變態先生」跟小奈都呈現陽性，其中「變態先生」先生沒有明顯症狀，小奈則出現咳嗽、喉嚨痛、身體疲倦、發燒到39度的症狀。

▲▼三原慧悟團隊成員確診，其中一位工作人員小奈服用川貝枇杷膏後直言超有效。（圖／翻攝自YouTube／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN）

▲小奈確診後服用川貝枇杷膏。（圖／翻攝自YouTube／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN）

小奈在隔離中，收到了來自老闆三原的寄送的物資，包括滴雞精、川貝枇杷膏、伏冒熱飲、黑糖薑茶等等，在嘗試了川貝枇杷膏之後，直言這個日本人應該會滿喜歡的，而且超有效，喉嚨本來一直很不舒服，感覺積了很多痰，可是枇杷膏包覆住喉嚨，覺得超棒的。

▲▼三原慧悟團隊成員確診，其中一位工作人員小奈服用川貝枇杷膏後直言超有效。（圖／翻攝自YouTube／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN）

▲小奈服用川貝枇杷膏後直言超有效。（圖／翻攝自YouTube／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN）

三原也在影片中解釋，日本在今年2月已經迎接高峰期，現在每日確診人數大約1萬人，確診後需要進行10天隔離，現在台灣快篩陽性並且透過醫師線上診斷，就視為確診，但是日本一定需要PCR才視為確診，這是台日防疫政策的差別。

▼三原慧悟團隊成員確診，其中一位工作人員小奈服用川貝枇杷膏後直言超有效。（圖／翻攝自YouTube／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN）

▲▼三原慧悟團隊成員確診，其中一位工作人員小奈服用川貝枇杷膏後直言超有效。（圖／翻攝自YouTube／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN）

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