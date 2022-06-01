台東+902！新增3長者死亡　BNT幼兒疫苗快打站今晚開設

▲台東縣端午連假遠距視訊判讀時間。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣1日新增902名確診者，811名民眾戶籍或居住地分在台東、92名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案14852人、居隔者2056人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至5/31下午4點為止，住院收治人數為83人、加強版集中檢疫所為56人、居家照護現管人數有4183人。

台東縣衛生局表示，目前縣內有6養護、2身障、2兒少、5間監所、2醫院發生群聚事件，今日共新增41例確診個案。養護機構部分，新增37人確診 (6員工、31住民)；身障機構、兒少機構今日無新增；監所部分新增4人(2員工、2住民)；醫院無新增。衛生局將持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診156生、25師，累計共2582生、323師。教育處表示，目前公告暫停實體課程至6月5日，是否再延期或者復課，正在研議中，今明兩天會決定公布。

台東縣說明今日中央公布3確診個案死亡資訊，分別為55歲男性，已接種3劑疫苗癌症及慢性疾病；女性90歲，接種3劑疫苗，有慢性疾病病史；男性85歲，無接種疫苗紀錄，有慢性疾病病史。另外針對衛生局也針對兒童ICU狀況說明，目前兒童ICU床位為2床，今日重症ICU為10床。而兒童BNT則於5/26開始施打，目前有收到少數兒童打完莫德後有輕微發燒及肌肉酸痛等情形,但休息後皆無大礙，尚未接獲強烈不適反應。

▲台東縣端午連假遠距視訊判讀時間。（圖／記者楊漢聲翻攝）

此外縣府表示，今(6/1)、明2天晚間6點至9點在寶桑國中活動中心，專為104/9/2至106/5/31出生並就讀台東幼兒園所的幼生，開設BNT疫苗快打站，且從5/27起即已陸續安排各校接種場次，最慢將在6/15前完成施打。其中12-17歲青少年接種追加劑(第3劑)須與第2劑間隔滿5個月，預計6/2起在校園接種，饒慶鈴縣長提醒，若要帶孩子到診所或醫院接種，請先仔細評估，務必要帶學校發出的「補接種通知單」、健保卡。

教育處也補充說明，因台東同步提供診所可預約，民眾可以就近選擇習慣的醫療院所施打，此次幼生快打站預約狀況有5成，其餘疫苗則安排部份國小提早施打，並呼籲家長及早帶孩子前往施打，希望能提高兒童疫苗覆蓋率，降低重症機率。