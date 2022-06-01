獨／台鐵司機員快篩陽「竟還要開下一趟」　開了6公里才停駛

▲台鐵傳出有司機員確診，仍被要求開下一趟車，圖非事件列車。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

驚！台鐵一名司機員駕駛2154次區間車到基隆後，因身體不適，自行快篩陽性，未料通報後，台鐵依舊讓司機員開下一趟2223次區間車南下，引發全國火車駕駛產業工會不滿，向台鐵局反映後，列車開了約6公里才在七堵停駛讓司機員返家。台鐵表示，接獲通報後立即調度列車中途停駛，將落實嚴謹防疫措施。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華表示，疫情擴散嚴重，司機員很多確診，但台鐵對疫情處理雜亂無章，駕駛室是司機員交叉接觸的密閉空間，但卻頻發生有確診同事後7加7後仍快篩陽性還要上班，還有前一個機班司機員下班後發現確診，後面一個去接的機班司機員，因使用同一個駕駛室和操控設備，之後也確診，但台鐵處理雜亂無章，沒有更嚴格防疫SOP，讓司機員冒著風險開車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃隆華表示，今天就發生一起司機員執勤2154次列車到基隆，司機員休息時覺得身體不適，因此自行去購買快篩，檢測結果出現2條紅線，確認為陽性，由於現行快篩陽性視同確診，結果司機員通報後，台鐵沒有立即處理，竟又讓快篩陽性司機員繼續開下一趟車，駕駛2223次區間車，原本要從基隆開到富岡，經他向台鐵局反映後，台鐵副局長馮輝昇下達行政命令要求列車停駛，這班車才在七堵停下來。

▲火車駕駛產業工會強調，火車為了安全，應隨時可以停下。（圖／記者謝婷婷攝）

黃隆華不滿表示，台鐵肩負社會大眾運輸責任，司機員開車在駕駛室內容易重疊接觸，甚至交叉感染，台鐵處置卻漫不經心，讓司機員很痛心，「台鐵6432次普悠瑪號車子故障還繼續開，之後就出事，有問題仍繼續開的觀念從6432之後到現在依舊沒改變，司機員確診了，還叫他開到富岡，經工會反映才中途停下來，「火車為了安全，應是隨時可以停的，但台鐵迄今仍無改變。」

對此，台鐵表示，這位司機員原駕駛2154次編組列車，從七堵到基隆，下午1點40分抵達基隆，該列車預計下午2點21分折返作2223次列車使用，因司機員覺得身體不舒服，使用自備快篩劑篩檢，發現陽性，立即通報，但那時候列車折返排定開車時間已到，要繼續將該列車行駛，調度所得訊息後，也立即馬上進行處置，讓列車開到七堵到北湖間停駛，旅客換乘其他列車，北湖另調800型區間車編組續開。

台鐵強調，原本列車七堵到富岡基地迴送返段清消，快篩陽性司機員班坐防疫計程車返段家隔離，該司機員獨自在駕駛室不會接觸旅客，後續列車也全面清消，確保相關防疫嚴謹措施能被落實，台鐵對防疫態度要求嚴格，後續也會持續宣導要求同仁把防疫工作作好。