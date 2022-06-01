台南+7634！連降4天後又連升2天　黃偉哲：到了關鍵時刻

▲台南市長黃偉哲公布1日台南新增7634名COVID-19本土確診病例，呼籲民眾儘快打好疫苗，而確診者居隔勿趴趴走，一旦查獲除涉刑責外，罰金20萬元起跳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲公布1日台南新增7634名COVID-19本土確診病例，統計至31日，今年累計確診108090人，其中64306人已解除隔離，43784人尚在隔離中，黃偉哲呼籲民眾儘快打好疫苗，而確診者居隔勿趴趴走，一旦查獲除涉刑責外，罰金20萬元起跳。

黃偉哲指出，台南市新增7634位確診，事實上這已經是這幾天來，連續4天的下降之後的第2天上升，之前連續從7千4百多一直降到4千2百多，後來又從4千2百多升到昨天的6千多，然後1日又升到7千6百多，是這段時間面臨的一個關鍵或重要的時刻。

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黃偉哲說，疫情高峰往中南部移動，到底是因為中南部增加多少，北部減少多少，這個到最後，疫情這一波結束之後，可以來做事後的分析，從一些統計數據，還有發生確診的波峰、波谷，到底是一個高原期，還是一個峰型的，那這部分可以來做一個討論跟檢討。

他認為，在疫情當下，只能夠做的就是減少疫情發生、確診的發生，加強防疫的力道跟作為，這幾天學童5-11歲的學生在接種疫苗，對台南市來講，有6成多的學童到31日為止，已經接種過疫苗，因為早先包括莫德納疫苗接種的，現在都已經具有免疫力了，因為具有免疫力，可對抗疫情高峰的襲來，如果說還沒打的要趕快去施打，避免這個疫情高峰來的時候你的小孩子本身沒有免疫力，那這樣就比較不好。

黃偉哲說，據數據分析指出，確診中重症沒有打疫苗的人，是有打疫苗的人發生率是5倍；沒有打疫苗的也是有打疫苗的死亡率5倍，所以打疫苗是可以有效降低中重症及死亡的機會。還有台南市並沒有多佔中央撥補疫苗的數量，請外界不要誤解。



黃偉哲指出，為協助兒童儘早建立免疫力，台南市自6月 1日（星期三）起，連續5日在市立圖書館永康新總館開設輝瑞BNT兒童劑型疫苗接種站，為5-11歲兒童接種疫苗。

家長可透過台南打疫苗系統協助家中孩子預約，接種當日由家長陪同前往；統計至5月31日，台南市接種莫德納疫苗及BNT兒童劑型疫苗的兒童各有兩萬餘名。

衛生局長許以霖指出，根據1日統計，台南市5至11歲確診比率為8.3％、65歲以上確診比率為3.6％、75歲以上確診比率為3.3％，呼籲市民朋友盡快預約接種疫苗，建立兒童及長輩保護力；台南打疫苗網址 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 。

據了解，台南72歲林姓男子，5月31日下午騎單車外出與1部機車發生車禍，他倒地受傷，警方到場查處，消防分隊也出動救護車將他送醫，救護人員到醫院後，查出他係陽性確診者，卻違反防疫居隔規定擅自外出，且涉嫌隱匿確診疫情，幸好警消查處時都有採取防疫措施，警方已通報衛生局依法裁罰，可能至少20萬元起跳。

歸仁分局警方此呼籲，確診者在居隔期間切勿擅自外出，否則可依特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 13 條規定，處有期徒刑2年以下、拘役，或新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，請確診者遵守防疫規定。