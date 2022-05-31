台南創新科技X跨境合作　防疫智慧服務大躍進

▲2022台南智慧健康論壇論壇，於台南晶英酒店舉辦實體活動，分享產官學協力合作的科技防疫成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應大疫情時代，台南市政府積極跨域整合，掌握未來醫療趨勢與多元策略應用，讓數位資源融入設計創意，開發出智慧防疫系統，除首創「AI登革熱防疫平台」，疫情期間陸續建置「台南打疫苗」、「快篩認證」等線上系統，積極整合跨領域數位資源，導入大數據、AI、5G等技術，用科技防疫守護台南智慧城市。

「這場戰疫，沒有人是局外人」，2022台南智慧健康論壇論壇，由市長黃偉哲親臨致詞，分享台南市府團隊如何善用智慧科技超前部署，讓科技全力輔助防疫，展現台南科技古都的卓越效率。

這場論壇於台南晶英酒店舉辦實體活動，更開放無法親臨現場的市民朋友，採線上直播方式觀看。論壇由台南市衛生局長許以霖、成大醫院院長沈孟儒、好想工作室創辦人Howard擔任主講，透過不同的角度，分享產官學協力合作的科技防疫成效。同時也邀請成功大學FinTech商創研究中心資訊工程學系莊坤達副教授、先進醫資股份有限公司黃兆聖總經理共同與談，一同探討台南市政府如何透過有效與踏實的政策，讓企業共同投入，讓醫療智慧服務全面提升人民安居台南的幸福感。