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六都墊底！北市兒童疫苗施打率26.6％　柯文哲：莫德納抽單太多

記者袁茵／台北報導

面對近期有不少幼童確診過世，使兒童疫苗接種進度受到外界高度關注。社民黨籍台北市議員苗博雅31日表示，台北市上週的兒童疫苗接種率為全國倒數第一，統計至30日為止，儘管躍升全國倒數第三，仍是六都最低；而台北市長柯文哲則說，這是因為先前莫德納「抽單太多」，預計6月3日以前會全部打完。

柯文哲31日下午赴台北市議會備詢，苗博雅提到，任何一個孩子的生命都很珍貴，即使台北市至今只有1名兒童確診離世，但也不可以不以為意，台北市兒童疫苗施打率在5月23日為全國倒數第一。而柯文哲則說，這是因為「莫德納抽單太多。」同意書是發給幼童家長，學童要不要打疫苗，是由家長來同意與否。

▲台北市長柯文哲前往市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲前往市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

苗博雅指出，台北市上週的兒童疫苗接種率是全國倒數第一，這週最新數字顯示，統計至5月30日為止，台北市躍升全國倒數第三，但仍是六都倒數第一，全台對「莫德納、BNT哪個疫苗好，以及何時到貨」等問題沒有差異，台北市醫療資源最多，市政資料也最豐富，且兒童疫苗從5月2日開放施打，但至今仍是全台倒數第三、六都倒數第一，「北市何時才可以位於前段班？」

柯文哲回應，台北市在6月3日、本週就會全部打完；台北市教育局長曾燦金補充道，這是因為在學學生以戶籍做分析，北市目前已經使用3個模式接種兒童疫苗，目前接種數字在30日已達32％。

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者林敬旻攝）

苗博雅認為，32％是指在學學生，但5歲的孩子不一定有上學，而中央統計的全國數字包括在學、不在學孩子，且並沒有黨派色彩，包括台中兒童疫苗接種率達38.9％、台南44.8％、高雄45.9％，其嘉義縣也打到66.6％，如果這是因為家長同意書、抽單等因素，那為什麼其他縣市不會抽單？

柯文哲強調，本週都會打完兒童疫苗，「我們都有按照行程。」而苗博雅則說，會在下週同一時間做檢驗，希望能夠早日讓兒童取得抵抗力；柯文哲也回應「沒問題，這週都打完了。」

▲▼兒童疫苗開打至今各縣市施打率。（圖／台北市議員苗博雅辦公室提供）

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