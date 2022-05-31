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南投+1381！百歲人瑞染疫亡　65歲以上長者打疫苗送快篩劑

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1381例。（圖／南投縣政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1381例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1381例，截至5月30日累計確診人數1萬7437例，居家隔離人數3296例，今日已解除隔離1000例，居家照護人數9225例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

今天也新增一起染疫死亡案例：竹山鎮一名101歲人瑞阿公，過去有慢性肺阻塞、高血壓、洗腎等病史，雖曾接種3劑疫苗，但21日出現呼吸喘而至竹山秀傳醫院急診就診、住院，至28日心肺衰竭死亡。

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縣府衛生局表示，為鼓勵65歲以上（原住民55歲以上）長者將疫苗打好打滿、因應病毒擴散衝擊，即日起配合中央政策推出「打疫苗、送快篩試劑」活動，贈品除了500元禮券，還加碼免費的2劑快篩試劑，將持續到6月底止，並開放64家診所為65歲（原住民55歲）以上長者接種BNT疫苗。

▲▼即日起65歲以上長者打疫苗就可獲贈2劑免費快篩試劑。（圖／南投縣政府提供）

▲▼即日起65歲以上長者打疫苗就可獲贈2劑免費快篩試劑。（圖／南投縣政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1381例。（圖／南投縣政府提供）

衛生局指出，領取快篩試劑須設籍南投縣，依據目前市場售價，亞培試劑一劑180元、2劑即為360元，加上500禮券，打一針等於賺進860元；且快篩試劑為陸續到貨，民眾如果沒領到上述免費贈品也不用擔心，待試劑送達診所，會請診所通知前往領取，絕不會跳票。

此外，疫情持續升溫，病毒大流行，為兼顧防疫、及經濟活動，衛生局提醒，現行戴口罩等防疫措施維持至6月30日，外出時仍應全程佩戴口罩，也請民眾自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實體溫量測等相關措施，下載並使用「台灣社交距離APP」，保護自己也保護他人，維護社區安全。

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