人生最長81分鐘時序曝！等不到119救兒命　恩恩爸淚求通聯真相

記者黃彥傑、陳以昇、林冠吟／綜合報導

新北市中和一名2歲童恩恩因感染新冠肺炎確診，不料病情卻急轉直下，不幸於4月19日病逝，成為我國首例兒童死亡案例。而恩恩的雙親面對孩子驟逝，日前強忍悲傷出面表示，希望能夠向新北市府與衛福部調閱通聯記錄、內部通聯紀錄，以釐清為何兒子開始出現意識不清症狀後，緊急通報119卻等了81分鐘才等來救護車。回想整件事情，恩恩爸也忍不住哽咽表示，「這是我人生最長的81分，我從視訊看我兒子意識不清、肌肉僵硬，碰到會哀嚎，到最後抽搐，卻完全無能為力。」

▲中和2歲童染疫苦等81分鐘等無救護車，父親如今出面淚訴，希望能調到通聯記錄，釐清到底是哪一個環節出錯。（圖／翻攝當事人臉書）



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恩恩爸接受媒體訪問時，再度重新說明整件事發經過。他表示，當時他因確診單獨在新竹隔離，而老婆則獨自帶著同樣確診的兒女在中和隔離，且老婆和女兒均高燒不止，女兒更有出現嘔吐等情形，但礙於他人在新竹，第一時間也無法給予協助，因此決定打電話向相關單位求助。







▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝時序圖。（製圖／林冠吟）

恩恩爸表示，17點33分第一通他打電話給新北市中和衛生所，連續進線3次打不通，因此轉向撥打1922，通過電話專線轉接後，終於轉到專人接聽，表達妻兒3人狀況確診病況，希望能尋求醫療救護，而1922專員則表示會將他們狀況記錄下來，並轉達出去。

但隨著時間來到晚間6點，原本被老婆抱著坐在床邊的恩恩病情卻突然開始急轉直下，恩恩突然出現癱軟狀況，只有媽媽沒有扶著，身體就會完全無力軟下，夫妻第一時間察覺苗頭不對，便不再管1922或衛生所是否有再回復，緊急撥打119電話求助。

恩恩爸強調，119是他所知道的救命專線，它也必定要讓小老百姓找得到。老婆撥打119後，告知消防員恩恩意識狀況不佳，且一家都是新冠肺炎確診者，請求緊急醫療救護，但消防局一樣僅將他們狀況記錄下來後，告訴他們因為是確診者，當下處置需要聯絡新北市衛生局，無法保證救護車出車時間。

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／記者黃彥傑翻攝）



時序來到18點09分，消防局回電表示，還在向衛生局聯絡，尚無法出車；而18點20分，老婆二度進線表示，恩恩已開始渾身肌肉僵硬，腳板和手都有弓起來的情形，碰到更有痛楚哀嚎等情形，詢問救護車什麼時候要到？但消防局仍只回復，還在和新北市衛生局聯絡。

而18點25分，消防局再度回電，表示還在和衛生局聯絡；2分鐘過後，時間來到18點27分，消防局終於回電，表示終於和衛生局聯繫上了，衛生局表示目前還在聯絡可以調度的醫院，但還是沒有講出到底哪時候可以出車。

時間一路來到晚間19點，恩恩的狀況已從肌肉僵硬，變成痙攣、抽搐，老婆再度進線表示小朋友狀況變更差了，救護車到底什麼時候要到？消防局還時無法明確說出可以出車時間，而11分鐘過後，恩恩抽搐的狀況並沒有停止，老婆也依循消防局的護理人員教學，對恩恩進行相關衛教處置，直到晚間19點20分，老婆才聽到樓下傳來救護車的聲音，緊急將恩恩送往醫院。

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相，直言是「人生中最漫長的81分鐘」。（圖／記者黃彥傑翻攝）



恩恩爸淚訴，恩恩雖然已在4月19日病逝，調閱通聯記錄並無法讓他的孩子死而復生，僅能給他們一個安慰。他很感謝侯市長承諾要全力協助，且侯市長當天在記者會上證實恩恩病逝時語帶哽咽，他相信侯市長的心情同理他的心情，會給他真相，但恩恩病逝至今已月餘，卻遲遲還沒收到相關單位的回覆。

他強調，他要的很簡單，就是「通聯記錄」，衛福部跟他們夫妻的通聯記錄、內部通聯記錄、新北市消防局和衛生局和他們夫妻的通聯記錄語內部通聯記錄。

他指出，他依然很感謝侯友宜承諾願意全力協助提供，但他要的不僅僅只是「承諾」，而是「務必要做到」，目前他也依循正規管道向衛福部、新北市衛生局與消防局遞件申請通聯紀錄，這些通聯記錄不僅關心到恩恩的利益，也有他們夫妻想要知道的利益，且這樣的資料調閱並無危害公共事務利益，相信新北市府沒有理由或權利拒絕他們。「我相信你找不到理由，這只是我們一個卑微地請求。」

▲恩恩爸哽咽表示，感謝侯友宜承諾願意幫他們，但他們要得不僅僅只是承諾，而是「務必協助」 。（圖／示意圖，與本案無關／新北市政府提供）



恩恩爸哽咽表示，恩恩4月19日病逝，但他們因確診緣故直到26日才能出門，解隔後還有7天的居家照護防疫，恩恩染疫病逝，自己一個人孤孤單單的坐著救護車到醫院，再一人坐著禮儀車離開雙和醫院，他們卻無法送寶貝兒子最後一程，無法給兒子最後的溫暖，最後只能希望他人生最後的大事能夠圓滿，給他很多的祝福和禱告。

他透露，等辦完兒子的追思禮拜和喪禮後，他們夫妻回想起事發經過，試圖想釐清到底是哪一個環節出錯，才決定要調閱通聯記錄，但事後回想他們從開始到結束，「一直一直都在打電話」，所有的時間竟是在拖延中度過。

他痛訴，「恩恩不應該是新聞事件的主角，我很不甘心他離開我們，我覺得我們沒有做錯，那81分鐘是人生最漫長的時間，我從視訊一路看著我兒子意識不佳，到肌肉僵硬、抽搐，完全無能為力，我只想知道消防局延遲出車到這個程度，到底是遇到什麼環節關卡，每天都在惦記他這樣不明不白的離開，為什麼我兒子要遇到這樣不公平的對待。」