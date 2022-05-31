雨中擦撞火氣大！駕駛撂倒外送員跨坐壓制　進警局冷靜不告了

記者沈繼昌／桃園報導

「都是大雨惹的禍！」桃園市王姓男子31日上午開車行經桃園區國強一街，疑似閃避前方轉彎車輛，不慎與後方直行外送員發生擦撞，雙方在大雨中互嗆進而相互推擠，直接上演街頭格鬥秀，引起路過行人圍觀，卻無人上前勸阻。桃園警方據報後到場制止，但雙方在派出所內偵訊時均未針對傷害、毀損部分提告，警方偵訊後依違反社維法將2人移送裁處。

▲桃園市王姓男子31日上午開車行經桃園區國強一街，疑似與外送員發生擦撞，雙方在大雨中互嗆。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲王姓男子開車與外送員發生擦撞，雙方互嗆後，莊姓外送員突然推擠王男。

桃園警分局指出，52歲的王姓男子今天上午10時15分許，駕駛豐田休旅車由桃園區龍安街往文中路方向行駛，行經國強一街時，疑似閃避前方轉彎車不慎，與直行的28歲莊姓外送員發生擦撞，雙方下車在路口互嗆。

此時正好有網友以手機拍攝，影片中莊姓外送員與王姓男子在大雨中互嗆，莊員突然猛力推擠王男，甚至朝王男頭部就是一拳，王男不干示弱回身推擠莊男，莊男沒想到王力道這麼大，還將機車推倒，王甚至跨坐莊男身上，2人在街頭上演格鬥秀，後方機車騎士與行人圍觀後無人上前勸阻，最後有路人打電話報警處理。

桃園警分局龍安派出所員警據報趕往處理，將2人拉開制止繼續在街頭互毆，王男、莊男在派出所冷靜一番後均表示傷害、毀損部分都不願提告，警方偵訊後則依社維法將2人裁處。

【更多新聞】

►張善政拜會楊梅黨籍民代 盼累積地方能量「團結支持者力量」

►視察桃機邊境防疫 蘇貞昌證實將與美參議員達克沃絲會面

►桃園夫妻為錢互砍1死1傷 夫PCR確診加護病房隔離治療