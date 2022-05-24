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獨／斗六里長毆人致傷遭提吿傷害罪　竟是「換帖兄弟」撕破臉

▲斗六市陳姓民眾指控里長歐人致傷，事後卻不聞不問，對其控告傷害罪。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市民眾指控里長陳建成毆打他致傷，控告傷害罪。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

「換帖」兄弟一句話，雙方翻臉釘孤枝！51歲陳姓男子指控「結拜大哥」斗六市忠孝里長陳建成與其女友等3人，聯手毆打他至倒臥在地才離開，造成他肩峰鎖骨關節脫臼及頭部身體多處擦挫傷住院，向警方報案提出傷害告訴。陳姓里長表示，絕對有誠意道歉，但對方要求和解金過高不合理，只好依司法途徑處理。

住南投竹山的陳男與陳建成兩人為結拜兄弟，陳男自述，租屋在斗六市開設傳統療法整復工作室，幫人推拿為業。今年3月18日晚上，他到工作室樓下友人的宮壇泡茶聊天，大哥陳建成與一位女子進入拜拜，並坐下一起泡茶。

▲斗六市陳姓民眾指控里長歐人致傷，事後卻不聞不問，對其控告傷害罪。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳建成反駁，對方要求賠償過高、協商無共識，一切交司法定奪。（圖／翻攝自陳建成臉書）

陳男說，席間他起身拿起放在櫃子上的工作包後坐下，大哥陳建成突然語氣不佳問「你做什麼？」他回了一句「我拿包包不行嗎？」大哥突然起身朝他頭臉毆打，期間沒有還手，用雙手護頭阻擋攻擊，陪同女子也起身一起攻擊，直到他滿臉是血倒地還被踹了好幾腳，兩人才揚長離去。

▲斗六市陳姓民眾指控里長歐人致傷，事後卻不聞不問，對其控告傷害罪。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳男被毆後被緊急送醫，事後前往斗六分局提告傷害。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳男表示，受傷倒地後被人送醫急診，整個頭部腫脹、眼眶瘀青睜不開，左側肩峰鎖骨關節脫臼住院開刀，需要長期復健，無法工作頓失經濟能力，大哥事後也沒一通電電話關心或道歉，出院後檢具驗傷單，向警方報案提告。

被投訴毆人致傷的里長陳建成表示，他與陳男結義多年，待他如親兄弟一樣，不管生活上的支助甚至幫忙繳納交通違規罰款外，在外打架鬧事也要幫忙處理和解事宜，當天他跟女友到愛國街私人神壇泡茶聊天，突然間，阿清（陳男）當眾對他說「大仔，你話怎麼這麼多？」讓他難堪，於是氣不過揮了對方一巴掌進而扭打，在女友阻擋勸架下離開。

▲斗六市陳姓民眾指控里長歐人致傷，事後卻不聞不問，對其控告傷害罪。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳姓民眾出示X光照片，敘述遭毆打後肩峰脫臼打釘，靠整復維生的他頓失收入。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳建成說，自己身體也多處擦挫傷，腰也扭傷，對方比我年輕許多還要求單挑，輸了才來驗傷提告，他想過，兩人也曾是結拜兄弟一場，但多次談和解，對方要求賠償醫藥費及復健費高達30萬，無法達成共識，既然堅持提告，也只能尋求司法解決。

▲斗六市陳姓民眾指控里長歐人致傷，事後卻不聞不問，對其控告傷害罪。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市陳姓民眾表示，家境原就不好，遭毆傷住院3天的醫療費用無法繳納，只好拜託友人當保證人以分期付款還清。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六警分局表示，報案人陳男稱於3月18日零時30分左右，在愛國街遭人傷害，導致報案人身體多處疼痛，傷勢為左側肩峰鎖骨關節脫臼、頭部外傷及右耳撕裂傷併右側熊貓眼，至所報案，警方依規定受理，將陳姓里長、匡姓女子、戴姓男子等相關當事人依《傷害罪》嫌移送雲林地檢署偵辦。

▲斗六市陳姓民眾指控里長歐人致傷，事後卻不聞不問，對其控告傷害罪。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳男示範，只是拿取包包再坐下即被里長無故痛毆。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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