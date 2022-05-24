擋不住千元蟹腿粥魅力直接吃了　外送員謊報客人未取餐下場出爐

▲吳姓外送員涉嫌侵占餐點遭起訴。示意圖，與本案無關。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

外送平台UberEats一名吳姓外送員，今年3月間接單領取價值1000多元的蟹肉粥品餐點，送到客人住處時，涉嫌向平台回報已送達，接著再等10分鐘回報客人未取餐，等到平台將訂單取消後，把餐點帶走吃光光。客人發現刷卡消費卻領不到餐，怒告吳男侵占，吳男於檢察官訊問時坦承「看到餐點想吃」，台中地檢署偵結，依侵占罪嫌起訴。

起訴指出，吳姓男子（38歲）是UberEats的外送員，今年3月9日晚間9時許，前往台中市西屯區一家粥品店，領取客戶訂購的煉乳銀絲卷、辣味米糕、蟹腿粥、香滷豆皮、滷鮮三菇、骰子蘿蔔糕等餐點，價值1060元。

吳男領到餐點前往客人住處，抵達住家樓下時，先向平台回報餐點已送達，卻未通知客人領餐，過了10分鐘後，再逕自向平台稱沒有遇到客人、客人未領餐，待平台依程序將訂單取消後，吳男將餐點帶著離開。客人後來發現遲遲領不到餐點，經向平台反映未果，報警提告。

吳男到案後對案情坦承不諱，並承認「看到那些餐點想吃」，檢警透過監視器畫面、顧客訂單，認吳男自白與事實相符，涉侵占罪事證明確，偵結後向法院聲請簡判。