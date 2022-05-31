張善政拜會楊梅黨籍民代　盼累積地方能量「團結支持者力量」

▲前行政院長張善政31日上午拜會國民黨楊梅區黨部時表示，與桃園有12年的感情，希望一步一腳印請益，累積地方能量，把支持我的朋友團結起來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨徵召桃園市長參選人張善政今（31日）到國民黨楊梅區黨部拜會時表示，他對桃園有12年的感情，雖然後來因念書工作等原因離開，但台灣是他的家，桃園也是他的家。「桃園很大，我們一步一腳印請益，希望將地方朋友能量累積起來，把支持我的朋友團結起來」；至於是否與呂玉玲委員聯繫上？張強調，她後面支持的鄉親力量非常龐大，日後當然需要呂玉玲委員支持。

張善政今年上午拜會楊梅區黨部，由黨部主委市議員周玉琴出面接待，國民黨不分區立委張育美、市議員涂權吉、李家興與前立委廖正井，以及多民里長也到場聲援，展現國民黨團結一致力挺張善政決心。

張善政指出，外界質疑他2016年卸任後不是半退休，怎麼又跑出來？當中有兩個理由。第一是忘不了在桃園12年的感情，雖然已離開桃園10年，但感情是不會淡的。當年在美國唸書，在美國待了好多年，但還是毅然決然回到台灣來，「台灣是我的家，桃園也是我的家」。

他強調：「第二是郭彥均事件，我覺得民進黨這幾年實在太囂張，郭彥均就是一個指標，今年選舉桃園是一個指標性的六都，如果我在桃園選舉打拼，有機會選上的話，希望能讓民進黨體認到，大家對你很不爽，你要注意，要收斂一點。」

▲張善政31日上午拜會國民黨楊梅區黨部後與立委張育美等地方民代高呼團結、凍蒜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政認為，今年的選舉除了選張善政以外，希望民眾也不要再去投民眾黨的票了，把我的票數拉高，不是贏一票就好，雖然贏一票也可以上，但我希望將票數領先拉高，讓我的票數很漂亮，讓民進黨知道桃園鄉親對你這麼跋扈很不爽。懇請大家支持我，為了桃園我會奉獻給桃園，第二就是讓民進黨知道要收斂一點，要尊重民眾意見。

此外，媒體詢問今天來楊梅有的目的與用意？張善政強調「桃園很大，我們一步一腳印請益，希望將地方朋友的能量累積起來，把支持我的朋友團結起來」。

至於郭彥均事件，張善政以一部電影名為「一個孩子都不能少」，以這部電影的名稱來表達最貼切。

媒體最後詢問，是否有與呂玉玲委員連絡上？張善政說，現階段都還在努力中，至於呂委員對媒體說「她只有一票，要我多多努力。」張則認為她太客氣了，她後面支持的鄉親力量非常龐大，日後當然要呂玉玲委員的支持，會持續努力聯繫。

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