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視察桃機邊境防疫　蘇貞昌證實將與美參議員達克沃絲會面

▲行政院長蘇貞昌31日上午視察桃園國際機場邊境防疫時回覆媒體提問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政院長蘇貞昌31日上午視察桃園國際機場邊境防疫時回覆媒體提問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院蘇貞昌今（31）日視察桃園國際機場邊境防疫時表示，從明（1）日開始，只要入境旅客做唾液篩檢，就可以離開機場，不用再等待PCR結果，感謝所有國人同胞在指揮中心規範與全體防疫工作人員努力下，一階段、一階段到這個進入正常生活最後關鍵階段；至於台北市長柯文哲批評中央設大型疫苗接種站是白癡命令？蘇貞昌認為在中正紀念堂所設的疫苗施打站是在室內，篩檢站是在隔500、600公尺的室外，動線完全不同，有隔離，請放心。

閣揆今天視察桃園機場，媒體詢問有關旅遊鬆綁及3+4大概會什麼時候解禁？中央邊境放寬，現在醫療量能充足嗎？

蘇貞昌指出，從1月11號到今天，我們機場防疫人員分3班，夜以繼日，已經篩檢了14萬人，非常地辛苦、非常地不簡單，明天要開始新的階段，今天特別來對機場防疫人員、所有的工作人員表示肯定與感謝，同時來看新階段要開始，準備好了沒有。

▲行政院長蘇貞昌31日上午視察桃園國際機場，針對媒體提問逐一回答。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政院長蘇貞昌31日上午視察桃園國際機場，針對媒體提問逐一回答。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘇貞昌強調，從明天開始，只要入境旅客做唾液篩檢，就可以離開機場，不用再有等待PCR結果的時間，感謝所有國人同胞在指揮中心規範和全體防疫工作人員的努力下，一階段、一階段到這個進入正常生活最後關鍵階段，希望大家繼續一起努力。

此外，媒體也關心美國參議員達克沃絲時隔一年再訪台，上次來送疫苗，這次訪台的目的為何？蘇貞昌認為，美國達克沃絲參議員去年這個時間就與另外兩位參議員來台灣，宣布美國要送台灣疫苗，及時雨提供台灣最最需要的幫助，美國這位參議員一直都是非常力挺台灣，包括台灣相關防疫以及經貿各方面，我們都看到達克沃絲參議員一直表示最大的關注與支持，下午我會和她會面，就各方面大家深入來交談，更進一步來促進台美雙方的合作。

媒體也針對台北市長柯文哲批評中央在六都設置大型接種站是白癡命令，院長怎麼看？

蘇貞昌表示，我們打疫苗是最最重要，小小朋友要打疫苗，家長都因有些學校停止上課而心急，我們看到地方有很大的負擔，所以指揮中心應各地要求，在各地加設大型的疫苗注射站，就是要來滿足家長的期待，幫忙地方減少他們的負擔。此外，中正紀念堂所設疫苗施打站是在室內，篩檢站是隔500、600公尺的室外，動線完全不同，有隔離，請放心。我們希望對抗病毒要地方、中央合作，大家一起努力，讓我們的防疫能做到最好。

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