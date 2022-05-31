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桃園夫妻為錢互砍1死1傷　夫PCR確診加護病房隔離治療

▲桃園市楊梅區越南籍陳姓男子29日深夜疑因金錢問題與陳姓妻子起爭執，竟以水果刀相互攻擊釀1死1傷悲劇，圖為案發現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅區越南籍陳姓男子29日深夜疑因金錢問題與陳姓妻子起爭執，竟以水果刀相互攻擊釀1死1傷悲劇，圖為案發現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市越南籍陳姓男子29日晚間在楊梅租屋處與陳姓妻子疑因金錢問題起衝突，雙方以水果刀相互攻擊，鄰居聽到2人劇烈爭吵還聽到陳女大聲尖叫，趕緊報警；警方到場後發現2人均倒臥血泊中，其中陳女已無呼吸心跳，送醫急救後不治，陳男陳奄奄一息，送醫急救後驗出陽性確診，目前已在加護病房隔離治療中。桃園地檢署30日相驗，初判陳女致命傷為左背2處各為3公分與5公分穿刺性傷口，至於案情部分則須待陳男解除隔離後再進行偵訊。

檢警調查，47歲的越南籍移工陳姓男子與40歲的越籍移工陳姓女子，2人為夫妻關係，數年前申請來台工作，陳男在楊梅幼獅工業區工作，陳女則在新竹縣湖口工業區工作。據指稱，陳女原住在工廠宿舍，5月19日快篩檢驗呈陽性，再經過PCR檢測為陽性確診，因此到陳男位於楊梅區新興街租屋處進行居家照護，陳男也因快篩陽性在租屋處居家照護。

▲桃園市楊梅區越南籍陳姓男子29日深夜與陳姓妻子起爭執，以水果刀相互攻擊釀1死1傷悲劇，警方在案發現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅區越南籍陳姓男子29日深夜與陳姓妻子起爭執，以水果刀相互攻擊釀1死1傷悲劇，警方在案發現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，29日深夜，2人在租屋處發生爭吵，隔壁也是越南籍移工鄰居聽見2人常常爭吵，疑似因金錢問題起爭執，但後來聽見陳女放聲尖叫，質疑有異趕緊打電話報警。警方趕抵時，發現陳女與陳男混身是血倒於血泊中，房間床上有1把沾血的水果刀，陳女頭部、左背部等處有多處刀傷，陳男胸部與右臂等處也有穿刺傷，將2人緊急送醫。

陳女經急救後仍不治，陳男則在加護病房，醫護人員為陳男PCR檢驗呈現陽性，目前在林口長庚醫院加護病房隔離治療中，生命跡象尚稱穩定。

桃園地檢署檢察官30日相驗陳姓女子，陳女頭頂、眼角與左上背部有4處刀傷，其中左背部傷口有3公分、5公分，研判應為致命傷，由於陳男在加護病房隔離治療中，將待解隔離後，再針對犯案過程等細節進行偵訊，釐清命案真相。

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